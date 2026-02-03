新CMで10年の軌跡を公開…愛用の寝具は「これがないと不安」な相棒

大手寝具メーカー「西川株式会社」は4日、ドジャース・大谷翔平投手と2026年度も睡眠コンディショニングサポート契約を締結したと発表した。高校卒業後の日本ハム入団時から同社のマットレス「エアー」シリーズを愛用しており、2017年の契約締結から数えて10年目の節目を迎える。

今回の契約更新に合わせ、新ビジュアルと新CM「大谷翔平10年目の『エアー』を語る」篇を公開。「これまでも、これからも、僕といっしょに。」をメッセージに掲げ、2017年、2018年、2022年の歴代ビジュアルを組み合わせながら、大谷とブランドが共に歩んできた軌跡を表現している。

大谷は10年間にわたって自身のコンディショニングを支えてきた寝具に対し、「『エアー』はもう10年以上使っていて、これがないと不安になっちゃうくらいです」と全幅の信頼を寄せている。昨年も二刀流として復活を遂げ、チームの躍進に大きく貢献したが、そのパフォーマンスの根底には徹底した睡眠管理があった。

大谷が愛用する「エアーSX」マットレスは、4層の特殊立体構造で身体を支える最上位モデルで、価格は17万6000円からとなっている。また、遠征先でも使用する「モバイルマット プロ」（8万8000円）や、ミリ単位で調整するオーダーまくら（3万3000円から）など、常に最適な環境を追求している模様だ。

以下、大谷のコメント全文。

「僕が一番大事にしてきたもの、それが睡眠です。シーズン何に一番支えられてきたか、こういう『エアー』だったりとか、すごいお世話になったかと思います。僕にとって質の高い睡眠を取ることが、最大のリカバリーになっています。『エアー』はもう10年以上使っていて、これがないとちょっと不安になっちゃうくらいで、これからの挑戦にも、欠かせない相棒です」（Full-Count編集部）