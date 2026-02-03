NEC川崎と富士通が2/14、15に同日開催決定！ コラボイベントでは始球式を実施

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は3日（火）、2月14日（土）と15日（日）に東急ドレッセとどろきアリーナで開催されるSVリーグ女子第16節のデンソーエアリービーズにて、V.LEAGUE MEN EASTに所属する富士通カワサキレッドスピリッツとの同日開催を行うと発表した。クラブ公式SNSが伝えている。

今回は、神奈川県川崎市を拠点としている2チームによる同日開催が決定。富士通は同日に東急ドレッセとどろきアリーナのサブアリーナでつくばユナイテッドSun GAIAとのホームゲームを行う。

また、同日開催を記念したコラボイベントでは合計3つの企画が用意される。第1弾は始球式、富士通の試合にてNEC川崎のOGである塚田しおりさん（14日のGAME1）と、NEC川崎のマスコットキャラクターであるキャプテンスティーム（15日のGAME2）が始球式を行うとしている。

さらにNEC川崎は14日のGAME1で、来場者の中から先着3000名に「NECレッドロケッツ川崎オリジナルデザイン小枝」をプレゼント。山田二千華、佐藤淑乃、中川つかさ、和田由紀子の4選手がハートポーズで登場する、バレンタイン限定の特別デザインだ。

一方、15日に開催されるNEC川崎のGAME2には洗足学園音楽大学 瀬尾ゼミ ウインドオーケストラがゲスト出演。洗足学園音楽大学 瀬尾ゼミ ウインドオーケストラは、「音楽の力でみんなを元気に！」をモットーにウインドオーケストラの演奏を通して、音楽と社会とのつながりを実践演奏で学び、活動している。当日は試合前およびハーフタイムに演奏を披露するとしている。

イベント目白押しのこの機会をお見逃しなく。