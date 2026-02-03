「スイート ミルク チョコレート」は、いつまで？

スターバックスではクリームカカオベース×ミルク×クリームが三層に重なり合う「スイート ミルク チョコレート」を、2026年2月3日（火）より全国のスターバックスで販売スタート。

スターバックスでも人気の定番ビバレッジ「スイート ミルクコーヒー」をバレンタインにぴったりなチョコレート仕立てにしているのだとか。

商品名「スイート ミルク チョコレート」Icedのみ販売期間2026年2月3日（火）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格579円（持ち帰り）、590円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や早期に販売終了する場合もあります。販売終了期間が公表されていないので、気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。



「スイート ミルク チョコレート」は、どんな味？

「スイート ミルク チョコレート」は、スターバックスで人気の「スイート ミルクコーヒー」のコーヒーをクリームカカオベースに置き換えて仕立てられています。

カカオの香ばしさとやさしい甘みが引き立つクリームカカオベース。そこにミルクやクリームを重ねることで三層の美しいグラデーションが表れます。

カップの底には、フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせた濃厚な味わいのベースをまとわせています。その上にミルク、トップにクリームカカオベースを重ねることで、飲むたびに変化するカカオのコク深さとやさしい甘さが口いっぱいに広がります。

バレンタインにぴったりなミルクチョコレートドリンクの「スイート ミルク チョコレート」。冬のひとときにぜひ。

Text：中川葉月

