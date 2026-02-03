「HG 1/144 アリュゼウス」など「閃光のハサウェイ キルケーの魔女」関連ガンプラがAmazonなどで予約開始！
2月3日 予約開始
「HG 1/144 アリュゼウス」
BANDAI SPIRITSのガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」などが一般店舗にて予約受付を開始している。
本日2月3日に、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の関連ガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」が一般店舗での予約を開始しており、2月3日14時ごろAmazonでの予約受付を確認できた。
なおAmazonでは「HG 1/144 アリュゼウス」「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」は招待販売、DMM通販では5月と6月に再入荷分を含めて抽選販売となっている。
「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」
「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」
2月3日14時ごろの販売状況
(C)創通・サンライズ