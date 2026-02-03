2月3日 予約開始

「HG 1/144 アリュゼウス」

BANDAI SPIRITSのガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」などが一般店舗にて予約受付を開始している。

本日2月3日に、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の関連ガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」が一般店舗での予約を開始しており、2月3日14時ごろAmazonでの予約受付を確認できた。

なおAmazonでは「HG 1/144 アリュゼウス」「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」は招待販売、DMM通販では5月と6月に再入荷分を含めて抽選販売となっている。

「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」

「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」

2月3日14時ごろの販売状況

