『超かぐや姫！』世界TOP10入り！「今年No.1の映画」「映画館で見たい」ボカロ世代直撃の音楽アニメが話題
『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、数々のアニメーション作品のオープニング映像演出で世界中のファンを魅了してきたアニメーションクリエイター・山下清悟さん。そんな山下さん初の長編監督作品となるオリジナルアニメ『超かぐや姫！』が、2026年1月22日よりNetflix映画として配信され、大きな反響を呼んでいる。
配信開始から1週間で、日本の週間TOP10(映画)4位、グローバル(非英語映画)7位を記録。SNSでは「シナリオ、演出…現代の見たいが詰まった最高傑作」「まだ1月だけど、個人的今年No.1の映画」「感動だけじゃない内容の濃さすべてが超最高！」といった絶賛の声が相次いでいる。さらに「映画館でこのクオリティ見たい」「IMAXで見たい」と、劇場公開を熱望するコメントも多い。
■ryo(supercell) 、40mP、HoneyWorksら豪華ボカロP集結、エンディングはBUMP OF CHICKEN『ray』
本作最大の特徴は、2000年代のボーカロイドシーンを彩った錚々たるボカロPたちが楽曲を手掛けている点だ。初音ミクの『メルト』で音楽界に衝撃を与えたryo(supercell)を筆頭に、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotが参加している。
劇中でかぐや(cv.夏吉ゆうこ)が軽快なリズムで歌い上げる「瞬間シンフォニー」は、40mPが本作のために書き下ろした楽曲。また、2008年に公開された人気ボーカロイド曲「ワールドイズマイン」を本作用に新規リミックスした「ワールドイズマイン CPK! Remix」も大きな話題に。かぐやと月見ヤチヨ(cv.早見沙織)が可憐に歌う同楽曲MVのイラストは、本家を担当したredjuiceさんが手掛けており、公開からわずか6日で136万回再生を突破した。
そしてエンディングテーマには、BUMP OF CHICKENの名曲『ray』を起用。TAKU INOUEがサウンドアレンジを手掛け、かぐやとヤチヨが歌唱する『ray 超かぐや姫！Version』として生まれ変わった。2026年1月31日には、山下清悟監督が自ら監督・編集を務めたMVも公開。監督は「かぐや達の『めでたしめでたし』をイメージして制作しました。本編視聴後/未視聴で意味合いの異なるカットを多数入れてます」とコメントしており、本編と合わせてMVをチェックするのもおすすめだ。
■スタジオコロリド×スタジオクロマト、仮想空間〈ツクヨミ〉を圧巻の映像で描く
アニメーション制作を担当するのは、『ペンギン・ハイウェイ』『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきたスタジオコロリドと、今回がスタジオ初作品となる山下監督率いるスタジオクロマトのタッグだ。
キャラクターデザインは、『学園アイドルマスター』の共同キャラクター原案を担当したへちまさんと、『雨を告げる漂流団地』のキャラクターデザイン／総作画監督を務めた永江彰浩さんの2人が担当。山下監督が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dカメラワークによる迫力のアクションが融合し、夢と希望に満ちた仮想空間〈ツクヨミ〉でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が圧巻のクオリティで描かれている。
■『呪術廻戦』芥見下々、『チェンソーマン』藤本タツキら原作者からも祝福の声
山下監督がこれまでOP/EDを手掛けてきた作品の原作者たちからも、祝福のイラスト＆コメントが届いている。『NARUTO -ナルト-』の岸本斉史さん、『呪術廻戦』の芥見下々さん、『チェンソーマン』の藤本タツキさん、『王様ランキング』の十日草輔さん、『盾の勇者の成り上がり』のアネコユサギさん。これだけの顔ぶれがそろって祝福を寄せていること自体、山下監督がアニメ業界で築いてきた信頼の大きさを物語っている。
■「ゲーミング電柱」から現れたかぐや姫と、推し活女子高生のガールミーツガールストーリー
物語の舞台は今より少しだけ先の未来。都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。唯一の癒やしは、インターネット上の仮想空間〈ツクヨミ〉の管理人兼大人気ライバー・月見ヤチヨの配信を見ること。自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う〈ツクヨミ〉で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。
ある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝く「ゲーミング電柱」を発見する。中から現れたのは、なんともかわいらしい赤ちゃん。放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに成長し、彩葉と同い年くらいの女の子になってしまう。「あなた、もしやかぐや姫なの？」
大きくなったかぐや姫はわがまま放題。かぐやのお願い(わがまま)で、彩葉は〈ツクヨミ〉でのライバー活動を手伝うことになる。彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、2人は少しずつ打ち解けていく。だが、かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っていて--。
「映画館で見たい」という声が上がるほどの映像クオリティと、ボカロ世代の心を揺さぶる楽曲の数々。まだ見ていない人は、ぜひこの週末にチェックしてみては。Netflix映画『超かぐや姫！』は現在配信中。
『超かぐや姫！』概要
キャスト
かぐや：夏吉ゆうこ
酒寄彩葉：永瀬アンナ
月見ヤチヨ：早見沙織
帝アキラ：入野自由
駒沢雷：内田雄馬
駒沢乃依：松岡禎丞
綾紬芦花：青山吉能
諌山真実：小原好美
FUSHI：理恵
忠犬オタ公：ファイルーズあい
乙事照琴：花江夏樹
メインテーマ
「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)
スタッフ
監督：山下清悟
脚本：夏生さえり/山下清悟
ツクヨミキャラクターデザイン：へちま
現実キャラクターデザイン：永江彰浩
ライブ演出：中山直哉
美術監督：宍戸太一
色彩設計：広瀬いづみ
ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)
現実コンセプトデザイン：刈谷仁美
CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)
CG背景：草間徹也(キューンプラント)
編集：木南涼太
撮影監督：千葉大輔(Folium)
音楽：コーニッシュ
音響監督：三好慶一郎
企画・プロデュース：山本幸治
製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ
アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト
