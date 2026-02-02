アリアに新色「翡翠乃光 -ヒスイノヒカリ-」を設定

日産アリア｜Nissan Ariya

ジャパンモビリティショー2025で参考出品された「アリア」のマイナーチェンジモデルが新登場。2月20日から販売が開始される。

新しいアリアのエクステリアは、「タイムレス ジャパニーズ フューチャリズム」に基づく先進的でダイナミックなこれまでのデザインを継承しながら、次世代EVとしての新たな表現を目指してフロントマスクを一新。

グリル部分をボディと同色とすることでよりシームレスでクリーンな印象を与え、さらにVモーションを車両外側に配置することで、シンプルでありながら力強い存在感を放つ。

新デザインの20インチホイールは、アルミと樹脂のコンビネーション。クルマ全体の洗練された印象を際立たせるために、ホイールには敢えて繊細なデザインを施すことで印象的なコントラストが演出された。

ボディカラーは、オーロラの光からインスピレーションを受けた新色「プラズマグリーン」と「ミッドナイトブラック」を組み合わせた「翡翠乃光 -ヒスイノヒカリ-」を設定。EVならではの静けさと力強さを宿した清らかで未来的なカラーだ。ボディカラーはこのほか、2種類の2トーンと5種類のモノトーンが用意された。

インテリアでは新色「ホワイト/グリーン」を設定。落ち着いたトーンのグリーンの上級レザーを新開発し、ライトグレーとのコントラストによってモダンなコーディネーションとすることで、先進的な世界観を際立たせている。

さらに、日本市場に合わせて、乗り心地を重視したサスペンションのセッティングを最適化。より洗練された上質な乗り味を実現した。路面からの入力によるクルマの動きを減らし、乗員が感じる揺れを軽減することで、長時間のドライブでも快適な移動体験を提供する。

また、「インテリジェント ディスタンスコントロール」を新たに採用。加減速を繰り返す一般道のようなシーンでも車間を一定に保ち、先行車両に合わせて減速し、停止までをサポートすることで、ドライバーの負荷を軽減する。

インフォテインメントシステムには、Google搭載のNissanConnectを新採用。「Googleマップ」「Googleアシスタント」「Google Play」の各機能（※）に対応し、多彩な情報とエンターテインメントにシームレスにコネクトできる。

※利用はNissanConnectサービスへの加入（有料）または、スマートフォンやポケットWi-Fiなどのテザリングによるデータ通信環境が必要

ナビゲーションにGoogleアカウントを同期することで、充電スポットを予測したルート検索や、お気に入りの場所、あらかじめ保存したルートなどをスムーズに表示可能。

また、NissanConnectサービスアプリ機能の「ドア to ドアナビ」を使えば、充電残量を考慮して必要な充電を加味したルートを乗車前からナビゲーションに共有することで、乗車後すぐに出発できる。

さらに、ナビゲーションシステムと連動し、走行ルートに応じてバッテリー昇温を自動で制御する「ナビリンクバッテリーコンディショニング」を採用。エネルギー消費を最適化するとともに、充電速度の向上にも貢献する。

また、充電ポートに接続する「AC外部給電コネクター」を使えば、ドアをロックした状態でも1500Wの電力を使うことができ、アウトドアアクティビティに加え、災害時の非常用電源としても活用できる。

電動NISMOロードカーのフラグシップ

日産アリア ニスモ｜Nissan Ariya NISMO

「アリアNISMO」はアリアe-4ORCEに、NISMO専用の加速チューニングを施し、アリアの持つ圧倒的な動力性能をさらに引き上げたEV NISMOのフラッグシップモデル。

NISMO専用にチューニングした電動4輪制御技術「NISMO tuned e‑4ORCE」により、スポーツカーのように操れるハンドリング性能が特長だ。

今回のマイナーチェンジではアリアと同様に、Google搭載のNissanConnectインフォテインメントシステム、「AC外部給電コネクター」、「インテリジェント ディスタンスコントロール」を採用。アリアNISMOの誇る高揚感のある走りに加え、革新的な機能を追加することで新たなEV体験を提供する。

アリアNISMOは3月19日から販売開始される。

日産「アリア」ラインナップ

【FWD車】

・B6：667万5900円（470km）

・B9：746万7900円（640km）

【4WD車】

・B6 e-4ORCE：728万900円（460km）

・B9 e-4ORCE：807万2900円（610km）

（ ）内はWLTCモードによる一充電走行距離

日産「アリアNISMO」ラインナップ

【4WD車】

・B6 e-4ORCE：849万8600円

・B9 e-4ORCE：951万600円

※価格は消費税込み。

SPECIFICATIONS

日産アリアB9 e-4ORCE｜Nissan Ariya B9 e-4ORCE

ボディサイズ：全長4595×全幅1850×全高1655mm

ホイールベース：2775mm

最低地上高：170mm（社内測定値）

最小回転半径：5.4m

乗車定員：5人

車両重量：2180kg

フロントモーター最高出力：160kW（218ps）/5950-11960rpm

フロントモーター最大トルク：300Nm（30.6kgf-m）/0-4392rpm

リヤモーター最高出力：160kW（218ps）/5950-10320rpm

リヤモーター最大トルク：300Nm（30.6kgf-m）/0-4392rpm

駆動方式：4WD

バッテリー総電力量：91kWh

一充電航続距離（WLTCモード）：610km

交流電力量消費率（WLTCモード）：171Wh/km