気象予報士の松浦悠真氏によるYouTubeチャンネル「マニアック天気」が、「【週間解説】週後半は荒天のち寒波・大雪」と題した動画を公開。2月2日週の天気について、週の前半と後半で気温が大きく変動し、週末には大雪のおそれがあると警鐘を鳴らした。



動画の冒頭で松浦氏は、今週は「寒暖差が非常に大きくなる」と指摘。週の前半は立春前後に暖かい空気が流れ込み、春を先取りしたかのような陽気になるものの、週末にかけては一転して強い冬型の気圧配置となり、全国的に厳しい寒さに見舞われると解説した。



この気圧配置の背景には、「負の北極振動パターンが明瞭になり、極渦が分裂している」ことがあると松浦氏は語る。分裂した寒冷渦の一つがオホーツク海に予想されており、これが週後半にかけて南下することで、日本付近に強い寒気が流れ込みやすくなるという。この影響で、週末には平地で雪の目安となる上空1500mで-6℃の寒気が九州付近まで、-12℃の寒気は山陰付近まで南下する見込みだ。



6日(金)には、北海道で急速に発達する低気圧の影響で暴風雪となり、その後、全国的に強い冬型の気圧配置へ移行する。松浦氏は「7日(土)から8日(日)にかけて大雪がピークとなる」と予測。日本海側を中心に広い範囲で大雪となる可能性があり、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が明瞭に形成されれば、平地でも大雪となるおそれがあると注意を促した。



週の前半は春のような暖かさとなるが、週末には一転して厳しい寒波と大雪が予想されるため、気温の急変による体調管理や、交通機関への影響に十分な注意が必要となりそうだ。