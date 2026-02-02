部屋着のつもりで購入した、赤白の「しまむら」ロゴが全面に入った服を、夫が外出着として堂々と着用――。あまりにインパクトのある姿に思わず三度見したという出来事を、SNSに投稿したところ大きな反響を呼びました。



【写真】「しまむら全開！」トレーナーの着こなしはこちら

投稿したのは、171cmの長身を生かしたママコーデをSNSで発信しているツマシさん（@tsumashi1118）。話題になったのは、ツマシさんがネットショップで「誰が買うねん」と思いながらも購入した、しまむらの赤白ロゴが全面に配された1490円のトレーナーです。



この日、仕事帰りに駅で迎えを待っていたツマシさん。そこに現れた夫の姿を見た瞬間、思わず目を疑ったといいます。



「駅で夫の姿を見た瞬間、三度見しました（笑）。部屋着用になれば、と買ったものだったので、まさか外出時に着用するとは…」



さらには、夫はその恰好のまま回転寿司や百円ショップにも立ち寄ったのだとか。一緒にいた娘さんも父の恰好に興味津々で、「『しまむらの服なの？』と聞いてきました」とツマシさんは笑います。



とはいえ、夫自身はただ「しまむら」トレーナーを着ていたわけではなかったそうで―。



「しまむらと一見分からないように、サングラスとデニム、スニーカーとの組み合わせにはこだわったみたいです（笑）」



普段からツマシさんはしまむらグループのアイテムを使ったコーディネートを発信していますが、実は同ブランドで子ども服のプロデュースもしているのだとか。



「4年ほど前から、しまむらグループで子ども服のプロデュースをさせていただいています。しまむらは価格もデザインも最先端で、日常生活に欠かせない存在です」



この“攻めた一着”も、そんな信頼感があってこその買い物だったと語ります。



今回の投稿には多くの反響が寄せられました。



「『楽しそう』『着こなしてる』と言ってもらえて、夫も自信がついたみたいです。今もこの服で外出することがあり、『またそれ着ていくの？』と聞くと、『いいでしょ』って普通に言うんです（笑）。最初はネタのつもりでしたが、今では本当に気に入っているみたいで、定期的にこの服で出かけています」