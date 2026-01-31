Image: Google

あれ？ 写真どこ行った？

写真の保存方法がちょっと複雑なPixel。特に自分のようにiPhoneから乗り換えたユーザーだと、始めの頃はプチパニック。

Pixelを使い始めた方に、あるいはこれから乗り換えを検討されている方に、Pixelでの写真や動画の取り扱い方法、整理します。

デフォルト写真アプリは、どこですか

Pixelのカメラで撮った写真や動画は、「Google フォト」アプリと「Files by Google」アプリから見ることができます。ただ最初はちょっと戸惑いました。

というのも、iPhoneユーザーだった自分にとって、「Google フォト」は1つのアプリって認識でした。最初、Pixelにもデフォルトの写真アプリがあるんじゃないかと探しまわったのですが、それこそが「Google フォト」。ここに写真や動画のすべてが集まります。

クラウド同期は要注意！

Pixelで撮った写真はどこ？

クラウドストレージとしても使える「Google フォト」は、データのバックアップができたり、他のデバイスとデータを共有できたりして便利です。

ただちょっと混乱するのが、「フォト」のタブには、クラウド同期されているものからPixelで撮ったものまでごちゃ混ぜに並んでいること。

Pixelで撮った写真だけを確認したい時は、「コレクション」の「このデバイス上」から「カメラ」を選びましょう。

うっかりバックアップも消さないように

ファイルを削除する際は注意が必要です。そのままゴミ箱に入れちゃうと、せっかくクラウドにバックアップしたデータも消えちゃいます。

バックアップデータは残しつつ、デバイスから削除して容量を確保したいときには、ファイルの詳細情報から「デバイスから削除」を選んでください。

重要なファイルだけ同期

また、クラウド同期を常にしていると、気づいたら容量がいっぱいになっちゃうことにもご注意を。

Googleの無料で使えるストレージ容量は15GB。Pixel Proは8K映像も撮れる強者ですから、ばしばしバックアップとってたら、一瞬で容量オーバーです。

そうならないために、自分は基本的には同期を切って、重要なファイルだけ同期するようにしています。

Filesからも写真を見れる

ちなみに、写真を閲覧できるのが、「Google フォト」だけではないこともちょっと複雑。「Files by Google」からも写真を一覧できます。ここには、Pixelで撮影したものだけがまとまってます。

ここら辺だけ慣れちゃえば、「Google フォト」は、スクショだけを自動でフォルダ分けしてくれたり、豊富な編集、補正機能を持っていたりとかなり優秀なフォトアプリ。

超高性能な写真機能を備えるPixelシリーズ。保存先を正しく理解して、写真ライフ、思う存分楽しんでください。