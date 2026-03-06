この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「部屋中が血の海だった」元刑事が語る殺人現場のリアルと強行犯係の壮絶な記憶

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「警察官辞めたch」が、「【元静岡県警】殺人現場で見た“人間の本性”—強行犯刑事の告白」と題した動画を公開した。元静岡県警の強行犯刑事である片山丈祥氏が出演し、凶悪事件の最前線で体験した壮絶な現場の様子や、刑事ならではの独特な仕事論を語った。



動画では、片山氏が自身の経歴を振り返る中で、特に多忙を極めた富士警察署の強行犯係時代に言及。「殺人とか強制わいせつとか凶悪事件を扱っていた」と語り、当時の職場環境について話し始めた。



強行犯係の独特な雰囲気について、片山氏は「一言で言うと、やっぱ覇王色が出てますよね、係長級になると」と表現。「全てを悟ってるっていうか、巡査の一挙手一投足に対しても『こういう思いでやってるんだな』って」と、数々の修羅場をくぐり抜けてきたベテラン刑事の凄みを、人気漫画の用語を交えて説明した。



また、最も印象に残っている事件として、スナックでの殺人未遂事件を挙げた。現場に到着すると「部屋中が血の海」であり、被害者の女性は「腸が出てしまっている」という凄惨な状況だったと回顧。さらに、乳幼児の解剖に立ち会った際のエピソードでは、「寝ているような赤ちゃんに対して腹を切ってやるっていうのが、すごい胸にきた」と語り、人の命の儚さを痛感したという。



数多くの死と向き合ってきた片山氏は、「人の死をまじまじと見てくると、自分の悩みとかそういうのが全部ちっぽけだな」と感じるようになったと述懐。最終的には、警察組織での自身のキャリアが見えてしまったことで退職を決意したが、最後は駐在所勤務を志願し、地域住民に寄り添うという警察官としての原点を全うした。



動画の最後で片山氏は、現在は実家の会社を継ぎ、経営者として新たな道を歩んでいることを報告。刑事時代の過酷な経験が今の自分を支える糧になっているとし、穏やかな表情でインタビューを締めくくった。