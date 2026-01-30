2月6日開幕「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」を全試合生配信

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「DAZN（ダゾーン）」のコンテンツが視聴可能なプラン「ABEMA de DAZN」にて、2月6日に開幕する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」を全試合生配信することを発表した。

配信形態は、「ABEMA de DAZN」での全試合生配信に加え、その中から厳選した「明治安田J1百年構想リーグ」の毎節2試合、「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の毎節4試合、計6試合を無料配信する。有料プランに加え、無料配信することで、より多くの視聴者に国内最高峰のサッカーを届けるとしている。

Jリーグ百年構想リーグは、リーグのシーズン移行に伴い2026年2月から6月に開催される特別な大会。東西2グループの「地域リーグラウンド」と最終順位を決める「プレーオフラウンド」の2部構成で、引き分けなしの「完全決着方式」を採用する。J1の優勝クラブにはACL（AFCチャンピオンズリーグ）エリート2026-27出場権が与えられ、地域性と高い競技性を両立した戦いとなる。

また、1月30日より「ABEMA de DAZN」の料金を改定。月額料金はこれまでの4200円（税込）から3800円（税込）へ、年間プラン（一括払い）は3万2000円（税込）から3万円（税込）へ引き下げられる。学生を対象に年額1万6000円で視聴可能になる「ABEMA de DAZN 学割プラン」も引き続き提供する。

DAZNでは、6月に開幕するサッカーFIFAワールドカップの全104試合をライブ配信。さらにモータースポーツ、NFL、ボクシング、総合格闘技、アクションスポーツからオリジナルのドキュメンタリーや情報番組まで、世界最高峰のあらゆるスポーツの興奮を届ける。



（THE ANSWER編集部）