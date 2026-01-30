【GRAND HEROES CROSSOVER FES】 イベント実施期間：2026年1月30日～2026年3月23日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-1）

S.H.MonsterArts ゴジラ（2016） 第2形態＆第3形態＆巨大不明生物セット

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.MonsterArts ゴジラ（2016） 第2形態＆第3形態＆巨大不明生物セット」を公開した。8月に発売予定しており、プレミアムバンダイの魂ウェブ商店で近日予約開始する予定。価格は15,400円。1月30日より「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」で開催のイベント「GRAND HEROES CROSSOVER FES」でサンプルを展示している。

本商品は、映画『シン・ゴジラ』に登場したゴジラを立体化した可動フィギュア。「S.H.MonsterArts」フォーマットでの立体化となり、劇中でゴジラが見せた3つの形態を再現している。

同社からは「S.H.MonsterArts ゴジラ（2016） 第2形態＆第3形態セット」が2017年に発売しているが、今回新たに「巨大不明生物」を含めたセットとして商品化する。「巨大不明生物」は劇中冒頭に登場したゴジラの姿で、海面に尻尾のみが露出していた。フィギュアでは海面の特徴的な赤潮が再現され、尻尾の各所に可動ポイントが設けられている。

巨大不明生物

第2形態

第3形態

TM & (C)TOHO CO., LTD.