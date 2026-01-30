Ä«¥É¥éŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤Ç¤ÏÉÁ¤¤Å¤é¤¤¡Ä¾®ÀôÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤Î±¿Ì¿¤òÊ¬¤±¤¿Ž¢2¿Í¤ÎÌ¾ÏÆÌòŽ£¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¿ÍÀ¸
¢£À¾ÅÄ¤âËÜ¾±¤â¡ÈÌ¾Ìç½Ð¿È¡É
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÀ¸³è¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ï¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î26Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ËµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£Àµµ¬¤Î¶µ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÊÙ¶¯¤¹¤ë¥µ¥ï¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¾±ÅÄ¡£¤Ê¤ó¤È¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
¤³¤Î2¿Í¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾±ÅÄ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾¹¾Ãæ³Ø¤ÇÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿ËÜ¾±ÂÀ°ìÏº¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÏÉô¥È¥ß¤ÏÅçº¬¸©¤Ç½é¤á¤Æ½÷À¶µ»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤À¡£¤È¤³¤í¤¬»Ë¼Â¤Î2¿Í¤Î¤½¤Î¸å¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¬¡Ä¡Ä¡£
ËÜ¾±¤âÀ¾ÅÄ¤â¡¢¾¾¹¾»Ô»¨²ìÄ®¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÄ®¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ãÄÐÎé¼¡Ïº¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åçº¬¸©¤ÎÃøÌ¾¿Í¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¤Ç¤â¾¾¹¾»ÔÎ©»¨²ì¾®³Ø¹»¤Ï»ÔÆâ¿ï°ì¤ÎÌ¾Ìç¹»¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ï¡ÖÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ÈÊ¸²½¤ÎÄ®¡¦»¨²ì¡×¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÄ®¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë½¨ºÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤È¤Ï´¶³Ð¤Î°ã¤¦¥¨¥ê¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¢£À®ÀÓÍ¥½¨¤ÎÀ¾ÅÄ¡¢ÆÍÁ³Âà³Ø¤·¤Æ¡Ö¼ø¶È¼êÅÁ¡×¤Ë
À¾ÅÄ¤Ï1875Ç¯¡¢Æ±Ç¯ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¶µ°÷ÅÁ½¬¹»ÉíÂ°¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅö»þ¾¾¹¾¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿µì±§ÏÂÅçÈÍ¼ç²È¤Î°ËÃ£Î´´Ý¤Î³ØÍ§¤È¤·¤Æ¡¢¸©¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£ÌÀ¼£»þÂå¤È¤Ï¤¤¤¨ÅÂÍÍ¤Î»Ò¶¡¤ÈÆ±µïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ÎÍ¥½¨¤µ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤Ç¤¢¤ë¡£
1876Ç¯¤Ë¤Ï¾¾¹¾Ãæ³Ø¤ËÆþ³Ø¡¢À®ÀÓ¤Ï¾ï¤Ë¼óÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬1880Ç¯¡¢À¾ÅÄ¤ÏÆÍÁ³Ãæ³Ø¤òÂà³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¾¾¹¾ËÌ¹âÅù³Ø¹»É´Ç¯»Ë¡Ù¡ÊÅçº¬¸©Î©¾¾¹¾ËÌ¹âÅù³Ø¹»1976Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»ö¾ð¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âà³Ø¤·¤Æ¼ø¶È¼êÅÁ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤ì¤ÎËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Î¾¿Æ¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¡£ÉãÊ¿Ê¼±Ò¤Ï¤³¤Î¤³¤í¸©Ä£¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
À¾ÅÄ²È¤Ï¡¢»ñÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÂ´¤Î²È¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éð²È¤Ç¤ÏËöÃ¼¤ÎÂ·Ú¤Î²È·×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢»ÎÂ²¤Î¥»¥Ä¤Î¼Â²È¡¦¾®Àô²È¤äÍÜ²È¤Î°ð³À²È¤Î¤è¤¦¤ËË×Íî¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸©Ä£¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â²È·×¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þºß³Ø¤¹¤ì¤Ð³ØÈñ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¼ø¶È¼êÅÁ¤È¤Ê¤ì¤Ð·îµë¤¬Ìã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¼ø¶È¼êÅÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸å¤ÎÂåÍÑ¶µ°÷¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡£Åö»þ¤ÏÀ©ÅÙ¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³Ø¹»¤ÎºÛÎÌ¤Ç¸Û¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ÀèÆü¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µï¿´ÃÏ¤¬°¤½¤¦¤À¡£
¢£ÂÔ¶ø¤¬¡È¾å¡É¤ÎËÜ¾±¡¢¾ºµë¥Ú¡¼¥¹¤ÎÂ®¤¤À¾ÅÄ
ËÜ¾±¤ÏÀ¾ÅÄ¤ÈÆþ³Ø°ÊÍè¤ÎµìÍ§¤Ç¡¢¤·¤«¤âÆ±¤¸»¨²ìÄ®À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¾±¤Î¤Û¤¦¤ÏÂà³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯1882Ç¯¤ËÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢Èà¤â¤Þ¤¿¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ø¶ÈÊä½õ¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤¬¡¢Â´¶È¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¡£
¡Ø¾¾¹¾ËÌ¹âÅù³Ø¹»É´Ç¯»Ë¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¾ÅÄ¤Ï·îÊð3±ß¤Î¼ø¶È¼êÅÁ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å1881Ç¯¤ËÃæ³Ø¹»¶µÍ¡Êä½õ¡Ê·îÊð6±ß¡Ë¡¢1883Ç¯¤Ë8±ß¡¢1884Ç¯¤Ë¤Ï10±ß¤Þ¤Ç¾ºµë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëËÜ¾±¤Ï¡¢1882Ç¯¤Ë·îÊð5±ß¤Î¼ø¶ÈÊä½õ¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤ÏËÜ¾±¤Î¤Û¤¦¤¬2±ß¹â¤¤¡£Ãæ³ØÂ´¶È¤Î¸ª½ñ¤¬¤¢¤ë¤Ö¤ó¡¢ÂÔ¶ø¤â¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬À¾ÅÄ¤Î¾ºµë¥Ú¡¼¥¹¤ÏÂ®¤¤¡£1881Ç¯¤Ë6±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÍâÇ¯Â´¶È¤¹¤ëËÜ¾±¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¾¹¾¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢2¿Í¤ÎµëÎÁº¹¤Ï¤É¤ó¤É¤ó³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ËÜ¾±¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¡Ö¤¯¤Ã¤½¡¢¤¢¤¤¤ÄÃæÂà¤Ê¤Î¤Ë²¶¤è¤êµëÎÁ¹â¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤È´Ø·¸¤¬¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£2¿Í¤È¤â¸øÈñ¤ÇÅìµþ¤ØÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¡¼¥È
¤À¤¬¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¡£
¤ª¤½¤é¤¯2¿Í¤È¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÌäÂê¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÀèÀ¸¡¢ÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢½êÁ§¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¶µ°÷¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£Àµµ¬¤ÎÌÈµö¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¸Û¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ°ÂÄê¤ÊÎ©¾ì¤À¡£¡Ö¤É¤¬¤Ë¤«¤»¤ó¤È¤¤¤±¤ó¡ª¡×2¿Í¤Î´íµ¡´¶¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤³¤Ç¡¢Åçº¬¸©¤Ç¤ÏºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î½¨ºÍ¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤ÏÂç¤¤¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£µÏ¿¤¬¤¤Á¤ó¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¾ÅÄ¤Î¤Û¤¦¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢´û¤ËÆ±µéÀ¸¤ä¸åÇÚ¤¬¾åµþ¤·¤Æ¿Ê³Ø¤·¤¿¤Î¤ò¤ß¤Æ¼þ°Ï¤¬¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤Ç¾åµþ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¢¤ë¡£¤³¤¦Ê¹¤¯¤È¡Ö¥Ü¥í¤ÏÃå¤Æ¤Æ¤â¿´¤Ï¶Ó¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É÷¤ËÉÏ¤·¤µ¤ËÉé¤±¤º¤Ë³ØÌä¤ËÎå¤à»Ñ¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ø¾¾¹¾ËÌ¹âÅù³Ø¹»É´Ç¯»Ë¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
18Ç¯7·î¤ËÂà¿¦¡¢¸©¤«¤é³Ø»ñ15±ß¤ÎÊä½õ¤òÆÀ¤Æ¡¢Åö»þÉÍÅÄ¤ÎÂèÆóÃæ³Ø¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿ËÜ¾±ÂÀ°ìÏº¤È¶¦¤Ë¡¢8·î¾åµþ¤¹¤ë¡£
¡ÊËÜ¾±¤Ï¡Ë¾åµþÃæ¤Î¾åµþ¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢À¾ÅÄ¤È¤Û¤ÜÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»¡¤·¤»¤é¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸©¤¬2¿Í¤Î¾åµþÈñÍÑ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÉÏË³¶ì³ØÀ¸¤É¤³¤í¤«¡¢Åçº¬¸©¤¬¡Ö¤³¤Î2¿Í¤ÏÅê»ñ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¸øÈñ¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤âËÜ¾±¤â¡Ö¤Û¤ÜÆ±ÍÍ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊä½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î»þ¤ËÀ¾ÅÄ¤Î¤Û¤¦¤Ï´û¤Ë·ëº§¡¢Ì¼¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¤ÏÀ¾ÅÄ¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¾¹¾¤Ç¼ø¶È¼êÅÁ¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¡¢Ì¼¤Ë¶»Ä¥¤ì¤ó¤±¤¨¡£¤è¡¼¤·¡¢¥Ñ¥ÑÊÙ¶¯¤·¤Æ°Î¤¯¤Ê¤ë¤¾¡Á¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£ËÜ¾±¤ÏÁ´²ÊÌÜ¤ÇµÚÂè¡¢À¾ÅÄ¤Ï±Ñ¸ì¤À¤±ÉÔ¹ç³Ê
¤½¤·¤Æ2¿Í¤Ï1886Ç¯5·î¤ÎÊ¸Éô¾ÊÃæ³Ø¹»»ÕÈÏ³Ø¹»¶µ°÷¸¡Äê¤ò¼õ¸¡¡£Åö»þ¤Î»î¸³¤Ï5²ÊÌÜ¤òÁªÂò¤·¤Æ¼õ¸³¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¤¢¤ë¡£À¾ÅÄ¤ÏÁªÂò¤·¤¿5²ÊÌÜÃæ¡¢4²ÊÌÜ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¹ç³Ê¡£¤³¤Î»î¸³¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö·ÐºÑ¡×¤Ï¼õ¸³¼Ô¿ô37Ì¾ÃæµÚÂè5¿Í¤È¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÆñ´Ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢4²ÊÌÜ¤â1°Ì¤Ê¤Î¤À¤«¤é¶Ã°ÛÅª¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦1²ÊÌÜÁªÂò¤·¤¿±Ñ¸ì¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬±À¤ò¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë°ÆÆâ¤·¡¢ÄÌÌõ¤â¸«»ö¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿À¾ÅÄ¤Ê¤Î¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔ¹ç³Ê¡ª¡¡¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤âTOEIC¤ÎÅÀ¿ô¤¬¤ä¤¿¤é¹â¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤Ë¤âÏÃ¤»¤Ê¤¤¿Í¡¢¤½¤Î¿¿µÕ¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤ÎËÜ¾±¤Ï¡¢Á´²ÊÌÜµÚÂè¤Ç¹ç³Ê¡£±Ñ¸ì¤Ï3°Ì¤À¤·¡¢¿¢Êª³Ø¤Ç¤Ï¡¢µÚÂè¤ÏËÜ¾±°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¸©¤¬³Ø»ñ¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÀ®¸ù¡Ä¡Ä¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢È¬±À¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤·¤ÆÅçº¬¸©¤ÎÊ¸²½¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¾ÅÄ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©
Àµµ¬¶µ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¾ÅÄ¤Ï¤¹¤°¤Ë¶µ°÷¤È¤·¤Æ½¢¿¦¡£ºÇ½é¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤ÎÉ±Ï©Ãæ³Ø¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·îÊð¤Ï45±ß¡£ÀÕÇ¤¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¼ø¶ÈÊä½õ¤Ç10±ßÌã¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤è¤ê¤â4ÇÜ°Ê¾å¤Î¾ºµë¤À¡£À¾ÅÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¸½¾ì¤Ç¶µ°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ³Ø»ñ¤òÃù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤ËÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜÏÀ¸«¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£À¾ÅÄ¤Ïµ¢¶¿¡¢ËÜ¾±¤Ï½ÐÀ¤¥³¡¼¥¹¤Ø
¤È¤³¤í¤¬1888Ç¯¡¢Åçº¬¸©¤«¤éÅçº¬¸©¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¡Ê¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¡Ë¶µÍ¡¤Ë½¢Ç¤¤»¤è¤È¤¤¤¦Í×ÀÁ¤¬Íè¤ë¡£À¾ÅÄ¤Ï¤³¤ì¤òÃÇ¤ê¤¤ì¤º¤Ëµ¢¶¿¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢È¬±À¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢ËÜ¾±¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¶¿Î¤¤Ï´°Á´¤Ë¥¹¥ë¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£ÅìµþÉÜ¿Ò¾ï»ÕÈÏ³Ø¹»¶µÍ¡¤«¤é¡¢µþÅÔÉÜ¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¹»Ä¹¤Ø¤È²Ú¡¹¤·¤¯½ÐÀ¤³¹Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£Åçº¬¸©¤¬³Ø»ñÊä½õ¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Æ°é¤Æ¤¿¿Íºà¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¡ÖÅçº¬¡©¡¡¤¢¤¢¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¹¤Í¡×ÄøÅÙ¤Î°·¤¤¤À¡£
¸©¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Åê»ñ¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬ËÜ¾±¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÏÊý¤ÎÌ¾Ìç¹»¤è¤ê¡¢ÅÔ²ñ¤Î°ìÎ®¹»¤Î¤Û¤¦¤¬½ÐÀ¤¤Ç¤¢¤ë¡£¹çÍýÅªÈ½ÃÇ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹çÍýÅªÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç´û¤Ë¡¢2¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊý¸þÀ¤Ï·èÄêÅª¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¾ÅÄ¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¡¢ËÜ¾±¤Ï¡ÖÎ©¿È½ÐÀ¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤½¤ó¤ÊËÜ¾±¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥µ¥ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëÅÏÉô¥È¥ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥È¥ß¤â¡¢1875Ç¯¤Ë»¨²ìÆî¾®³Ø¹»¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£Åö»þ¤Ï¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÊÙ¶¯¤¬Í¥½¨¤«¤Ä¡¢²ÈÄí¤ÎÍý²ò¤¬¤¢¤ë¤È¸«Ðö¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÇÉãÊì¤È¶¦¤ËÉ½¾´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¤¸Ä®¤Î¿Í´Ö¤È¤¤¤¦·Ò¤¬¤ê¤Ç·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£¡È»î¸³¤ÎÉÔÀµ¡É¤ÇÂà¿¦¤·¤¿ËÜ¾±
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÉ×ÉØ¤Î¸åÈ¾À¸¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹ó¤¤¡£
½ÐÀ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ËÜ¾±¤Ï¡¢1915Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹Ìî¸©¤Î¾¾ËÜÃæ³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÂà¿¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï»î¸³¤ÎÉÔÀµ¤Ç¤¢¤ë¡£¹»Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ËÜ¾±¤Ï³ØÎÏ¤äÂÎÎÏ¡¢ÁÇ¹Ô¤Ê¤É¤¬Í¥½¨¤Ê¼Ô¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÆÃÊÌÆþ»î¤ÎÏÈ¤òÀß¤±¤ë¤È·èÄê¤·¡¢»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¸½Âå¤Ç¤¤¤¦ÆÃÊÌ¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¾ËÜÃæ³Ø¤ÏÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤á¤Ç¤¿¤·¤á¤Ç¤¿¤·¡Ä¡Ä¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ç³Ê¼Ô¤ÎÃæ¤ËËÜ¾±¤ÎÂ©»Ò¡¦±×ÃË¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Åö»þ¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æþ³Ø¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³ÆÁÈ¤Ë¤³¤ÎÌµ»î¸³ÁÈ¤¬Í¥±Û´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ËËÜ¾±¹»Ä¹¤ÎÄ¹ÃË¤¬¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Æ¤Ï¹»Ä¹¤Ï¼«Ê¬¤ÎÐæ¤òÆþ³Ø¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÀ©ÅÙ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤È´ª¤°¤Ã¤¿¤·¡¢Æ±ÇÚ¤¬¤½¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ë¤Î¤À¤«¤éËÜ¾±·¯¤³¤½²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡ØÄ¹Ìî¸©¾¾ËÜÃæ³Ø¹»¡¦Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ¿¼»Ö¹âÅù³Ø¹»¶å½½Ç¯»Ë¡Ù¾¾ËÜ¿¼»Ö¹âÅù³Ø¹»Æ±Áë²ñ1969Ç¯¡Ë
¢£À¾ÅÄ¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤ÎÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿
¤³¤ÎÊ¸¾Ï¡¢ËÜ¾±·¯¤ò¡Ö»é¤®¤Ã¤Æ¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¿ÆÉã¡×¤È¤Ï»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤Ì¤Ò¼å¤½¤¦¤Ê¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¾¯Ç¯¤È¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Î¾±ÅÄ¤¬¤½¤ó¤ÊÂ¯Êª¤È¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¡¤È»×¤¦¤ÈØ³Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¤¤ä¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÅçº¬¸©¤¬¸©¤ÎÈñÍÑ¤ÇÀµµ¬¶µ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò¸Æ¤ÓÌá¤»¡ª¡¡¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÀ¾ÅÄ¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£¤³¤ì¡¢¤Þ¤«¤ê´Ö°ã¤Ã¤Æ¡Ö»î¸³¤Î»þ¤ËÀ¾ÅÄ¤ÏÍîÂè¡¢ËÜ¾±¤Ï3°Ì¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¾±¤òÌá¤·¤Æ¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¡£
È¬±À¤Ï¡Ö¥¸¥´¥¯¥¸¥´¥¯¡×¤È¾¾¹¾¤òµî¤Ã¤Æ¡¢¥»¥Ä¤Ë¤â½Ð²ñ¤ï¤º¡¢ÅöÁ³¡Ø²øÃÌ¡Ù¤¬¼¹É®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤È¤¤¤¦¡¢Î©¿È½ÐÀ¤¤è¤êÃÏ¸µ¤Ø¤Î°¦Ãå¤òÁª¤ó¤ÀÃË¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤È¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë