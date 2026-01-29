スズキ「“新”ワゴンR」の最高級グレードに注目！

スズキは2025年12月15日、ハイトワゴンタイプの軽乗用車「ワゴンR」を一部仕様変更し、同日より発売しました。

今回の改良では、これまで上級モデル「カスタムZ」専用だった精悍なフロントデザインを標準モデルにも採用し、シリーズ全体の質感を底上げしています。

また、安全装備においては検知対象を拡大した最新の「デュアルセンサーブレーキサポートII」を全車に標準装備し、安全性を大幅に向上させました。

ワゴンRは1993年に初代が登場して以来、長年にわたって日本の軽自動車ブームを引っ張ってきた存在です。

現在は2017年にデビューした6代目モデルが販売されていますが、今回のマイナーチェンジでは、ユーザーがより自分に合った一台を見つけやすいように、グレードのラインナップがシンプルに整理されました。

グレードは、自然吸気モデルの「ZL」とマイルドハイブリッドの「ハイブリッドZX」の2種類に集約されました。

全長3395mm×全幅1475mmのコンパクトなサイズはそのままに、熱効率に優れた660ccエンジンを搭載。最高出力49PSを発揮し、街中での扱いやすさとスムーズな走りを両立しています。

今回注目する最上級グレード「ハイブリッドZX（171万9400円〜185万6800円／消費税込、以下同）」は、ベースの「ZL」より約28万円高価な設定です。この差額に見合うどのような豪華装備や機能が追加されているのか、その価値を詳しくチェックしていきましょう。

外観の違いは一目でわかるほど豪華です。

ハイブリッドZXは、ベースのZLにはないスポイラーや専用バンパーをまとったフルエアロ仕様となっています。足元も、ZLがホイールキャップなのに対し、ハイブリッドZXはワンサイズ大きな15インチアルミホイールを標準装備。

さらに、ウインカー付きのドアミラーも備わるなど、よりスポーティで高級感のあるスタイリングに仕上げられています。

車内の質感や装備も、最上級グレードにふさわしい豪華な内容になっています。

運転中に手が触れるハンドルは「本革巻き」になり、ピアノブラックの装飾が加わることで一気に高級感が増しました。シフトレバーのボタンにメッキが施されるなど、細かい部分まで丁寧に作り込まれています。

また、音響環境も大きく進化しています。ベースグレードのZLが前席の2スピーカーのみなのに対し、ハイブリッドZXはツイーターや後席スピーカーを含む合計6スピーカーを標準装備。お気に入りの音楽をより臨場感のあるサウンドで楽しめます。

充実した快適装備も大きな魅力です。

特に、アイドリングストップ中も涼しい風が出るスズキ独自の「エコクール」や、理想の運転姿勢を保てるシート調整機能は、ハイブリッドZXだけの頼もしい装備。

さらに、冬に便利なステアリングヒーター、日焼けを防ぐUV＆IRカットガラスなど、季節を問わず快適に過ごせる機能が満載されています。

機能面の目玉は、静かでスムーズな走りと軽トールワゴンでトップレベルの低燃費（WLTCモード25.1km／L）を両立するマイルドハイブリッドの搭載です。

また、長距離運転の疲れを軽減するアダプティブクルーズコントロール（ACC）が標準装備されている点も大きな違い。基本的な安全性能はベースグレードも備えていますが、このACCによる快適性はハイブリッドZXならではの強みとなっています。

※ ※ ※

結論として、最上級グレードのハイブリッドZXは、単なる豪華仕様にとどまらず、外観の美しさはもちろん、快適性、そして自分にぴったりの運転姿勢を確保できるといった、クルマとしての根本的な部分までアップグレードされたモデルです。

ベース車とは約28万円という価格差がありますが、それによってフルエアロのスタイリングやマイルドハイブリッド、さらには「エコクール」や「シートリフター」といった“毎日使う機能”がすべて手に入ることを考えれば、コストパフォーマンスは非常に高いといえます。

「軽自動車であっても我慢することなく快適に乗りたい」と願うユーザーにとって、ハイブリッドZXは間違いなく賢い選択肢となるでしょう。