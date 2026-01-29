タフなイメージを引き立てる「ツボを抑えた」カスタム

2026年1月9日から11日にかけて開催された「東京オートサロン2026」において、トヨタ自動車直系のカスタムパーツメーカーである「TCD ASIA」が、カスタム仕様の「ランドクルーザーFJ」を披露しました。

TCD ASIAは、トヨタグループのトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）傘下の子会社で、タイの首都バンコクに本拠を置いています。主に東南アジア市場で販売されるトヨタ車種のカスタムパーツを製造・販売しており、今回の東京オートサロン2026が初の出展となりました。

TCDの海外事業部で主査を務める栗本 龍治氏によれば、今回の出展は「TCD ASIAをまずは知ってもらうこと」をコンセプトに決定したとのことです。親会社であるTCDも「MODELLISTA（モデリスタ）」として別ブースを展開し、日本国内市場へアピールする一方、TCD ASIAのブースでは海外市場に向けた提案に焦点を当てています。ブース全体も本拠地であるタイを強く意識した構成で、「メイド・イン・タイランド」というテーマが感じられます。

今回の出展では、2025年10月と11月に発表されたばかりの「ランドクルーザーFJ」と新型「ハイラックス」のカスタムカーが展示されました。中でも特に大きな話題を呼んだのがランドクルーザーFJです。このクルマは日本では2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」でしか公開されておらず、ブースでは多くの来場者が足を止めて見入っていました。

展示されたランドクルーザーFJは、TCD ASIAのオリジナルパーツに加え、関連企業の汎用パーツも組み合わせてカスタムされています。

外装にはオリジナルのスキッドプレートやスペアタイヤカバーが装着され、オフロード用品メーカー「ARB」製のルーフラックとロックレールも採用されています。足元はブロンズカラーの17インチアルミホイールとダンロップ製のGRANDTREK R／T01（265／65R17）タイヤで引き締められ、オフロードの雰囲気を一層高めています。

サスペンションにはオーリンズ製の別タンク式オフロードショックが装着されていますが、リフトアップは行わず、車高は純正状態に合わせて調整されています。これは、日本でまだ見る機会の少ないランドクルーザーFJの“素の状態”を崩さない程度のカスタムに抑えたためだといいます。

日本でも販売が予定されているランドクルーザーFJですが、今回披露された各種カスタムパーツを日本で販売するかどうかは、市場の反応を見ながら決定していく方針です。

タイのカスタム市場は非常に活発で、日本と同様にアウトドアへの需要が高いとされています。カスタムのセンスも日本の流行をリスペクトする傾向があり、日本で受け入れられるスタイルはタイでも通用すると考えられています。東京オートサロンは今や海外からの注目度が非常に高く、特にアジア圏からは毎年多くの来場者が訪れます。TCD ASIAの展示車両を見るためだけに来日したタイの自動車メディアもいたほどです。

TCD ASIAをはじめとする出展者は、世界的に注目される日本のカスタムシーンを世界へ発信することを通じて、新たな需要の掘り起こしや市場開拓に期待を寄せている様子がうかがえました。

同カスタム車両に対し、ネット上やSNSでは、かつてのFJクルーザーやランクル40系を彷彿とさせる角ばったデザインに対し「これぞ四駆」といった意見や「このままの姿で市販してほしい」といった好意的な意見が多く見られました。

また、全長4.5m級というサイズに対し、「日本の狭い道や駐車場でも扱いやすそう」「300や250は大きすぎて諦めたが、これなら買える」という現実的な期待も寄せられています。

さらに、「一刻も早く日本に導入してほしい」「300万円台〜400万円台であればバーゲンセールだ」といった国内導入への期待も寄せられていますが、一方でランクルブランドゆえの人気の高さから、「転売ヤーのターゲットにならないか」という懸念の超えも見られました。

“大きすぎない本格派”というニッチな需要を完璧に射抜いたモデルとして、非常にポジティブな反応を集めているランドクルーザーFJ。特に、カスタマイズパーツを装着した「TCD ASIA仕様」のワイルドな姿は、カスタム好きのユーザーから「完成されたデザイン」として高く評価されていたようです。