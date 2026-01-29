¡Ö¹õÅÄ¤¯¤ó¤Ï¸åÇÚµ¤¼Á¤ÇÄïÌò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö°ËÌîÈø¤¯¤ó¤âÀ²Î®¤â¥á¥í¤¤¤Ç¤¹¡ª¡× °ËÌîÈø·Å¤Î¸åÇÚ¡¦¹õÅÄ¸÷µ±¤¬¥ー¥Þ¥ó¡ª¡© ¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×
Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡¢°ËÌîÈø·Å¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÏÈ¡Ë¤Ï¡¢AI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¡¦À²Î®(°ËÌîÈø)¤È¡¢»Å»ö¤ËÌ´Ãæ¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡¦ºÚÈÁ(¾¾ËÜ)¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
ºÚÈÁ¤¬À²Î®¤Ë¥³ー¥Òー¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¡¢30Ëü±ß¤â¤¹¤ëÉþ¤ò±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÈÊÛ½þ¶â¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊÛÅö¤ò30²óºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÊÛÅö·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¡£ºÚÈÁ¤ÏÀ²Î®¤Î¥º¥ì¤¿¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Èà¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤Ë¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¤ª¸ß¤¤¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡ª ¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¥Á¥°¥Ï¥°¤ÊÆó¿Í¤ÎÎøÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
À²Î®¤ÎÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ªÊÛÅö¤âÏÃÂê¤ÎËÜºî¡££²·î£±Æü(Æü)ÊüÁ÷¤ÎÂè£³ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ºÚÈÁ¤ÎÉã¡¦Çî¡ÊÈî¸å¹î¹¡Ë¤¬¡¢À²Î®¤ÈºÚÈÁ¤¬·ëº§¤òÁ°Äó¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸í²ò¤·¡¢µÞî±À²Î®¤¬ºÚÈÁ¤Î¼Â²È¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤¯Å¸³«¤Ë¡£OBË¬Ìä¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À²Î®¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÚÈÁ¤ÎÄï¡¦¹Ò¡Ê¹õÅÄ¸÷µ±¡Ë¤¬¡¢Êª¸ì¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¡ª¡© °ËÌîÈø¤È¹õÅÄ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¢£°ËÌîÈø·Å¡ß¹õÅÄ¸÷µ± ¥³¥á¥ó¥È
――¶¦±é¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
°ËÌîÈø¡§»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤È¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¹õÅÄ¡§ËÍ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÌîÈø¡§ËÜÅö¤Ë¡©Á´Á³¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è(¾Ð)¡£
¹õÅÄ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª»£±Æ¤ÏËèÆü»É·ãÅª¤Ç¤·¤¿¡£°ËÌîÈø¤¯¤ó¤ÏÌò¤ËÆþ¤ë¤È¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿À²Î®¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――¤ª¸ß¤¤¡¢±é¤¸¤ëÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÌîÈø¡§¹õÅÄ¤¯¤ó¤Ï¸åÇÚµ¤¼Á¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÚÈÁ¤¬À¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤ÄïÌò¤È¤·¤Æ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¹õÅÄ¡§°ËÌîÈø¤¯¤ó¤â¡¢±é¤¸¤ëÀ²Î®¤â¥á¥í¤¤¤Ç¤¹¡ªÀ²Î®¤Î¿Í¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤¬°ËÌîÈø¤¯¤ó¼«¿È¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤Ï¡©
¹õÅÄ¡§Âè£±ÏÃ¤ÎÀ²Î®¤¬ºÚÈÁ¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¥·ー¥ó¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤«¤Ê¡©¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¥Þ¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉß¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
°ËÌîÈø¡§¤¢¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡¢²¿¥Æ¥¤¥¯¤â»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÊ®¿å¤Î·ä´Ö¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÌîÈø¡§ËÍ¤Ï¡¢¥Ð¥Ç¥£ー¡ÊAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£À¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÂ¿ÎÏ¤µ¤ó¤È¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤Ç³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢£¸³ä¤¯¤é¤¤ËÜÂ¿¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤·¤¿(¾Ð) ¡£ÊüÁ÷¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Âè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
ÊÛÅö·ÀÌó²ò¾Ã¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥Á¤ò¤¹¤ëÀ²Î®¡Ê°ËÌîÈø·Å¡Ë¤ÈºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜÊæ¹á¡Ë¡£À²Î®¤Ï¡¢ºÚÈÁ¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ò¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¾åµé¡×¤ÈÀä»¿¡£ºÚÈÁ¤Ë¤ÏÂç·¶ºÀ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢À²Î®¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç´î¤Ö¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À²Î®¤Ï¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ë¸Â¤é¤º²ÈÄíÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£Êì¤Ï»Å»ö¤ËË»¤·¤¯¡¢²È»ö¤â°é»ù¤âÂ¾¿ÍÇ¤¤»¡£À²Î®¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë°é¤Æ¤¿Éã¤âÎÁÍý¤Ï¤»¤º¡¢¤½¤ÎÉã¤âÀ²Î®¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¤«¤é±óÂ¤Ë¤ÏÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤Ê¹âµéÎÁÄâ¤Î¾¾²ÖÆ²ÊÛÅö¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À²Î®¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ²±¡£¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤À¥¿¥³¤µ¤ó¥¦¥¤¥ó¥Êー¤Ë¶¯¤¤Æ´¤ì¤òÊú¤¯À²Î®¤Ë¡¢ºÚÈÁ¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤Ë¡Ä¡£¤È¡¢¤½¤Î»þ¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇÀ²Î®¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿ËõÃã¥é¥Æ¤¬Å¾ÅÝ¡£ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ëºÚÈÁ¤òÀ²Î®¤Ï¤¿¤á¤é¤¤¤â¤Ê¤¯¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ºÚÈÁ¤Ë»÷¹ç¤¦Éþ¤ò¼¡¡¹¥Á¥ç¥¤¥¹¡£ÊÛÅö¤Î¤ªÎé¤À¤È¸À¤Ã¤ÆºÚÈÁ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÀ²Î®¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Éþ¤òÃå¤Æ¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿ºÚÈÁ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¥»¥ó¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤ä¤·¤¤¡×¡Ö¹â¤¤Éþ¤ò¹×¤¤¤Ç¤¯¤ëÃË¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤«¤é¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¹ç¤¦¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤ËÀ²Î®¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¸í²ò¤·¤¿Éã¡¦Çî¡ÊÈî¸å¹î¹¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢À²Î®¤¬ºÚÈÁ¤Î¼Â²È¤ËµÞî±°§»¢¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¹¥Èー¥à¥ìー¥Ù¥ë¥º ©ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¹¥Èー¥à¥ìー¥Ù¥ë¥º
¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ËÂè£³ÏÃ¤Ï¡¢£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ15Ê¬～11»þ9Ê¬ÊüÁ÷
½Ð±é¡§
°ËÌîÈø·Å¡¡¾¾ËÜÊæ¹á
