２００１年に放送されたフジテレビ系・月９ドラマ「アンティーク〜西洋骨董洋菓子店〜」に、元国民的アイドルが子役として出演していた！

同作はよしながふみの「西洋骨董洋菓子店」が原作。元ボクサーで大のケーキ好きの店員・エイジ（滝沢秀明）を中心に、エイジが慕う天才パティシエ・小野（藤木直人）と、ケーキにまったく興味の無い超辛党のオーナー・橘（椎名桔平）の３人が営業している小さな洋菓子店「アンティーク」を舞台にしたハートフルコメディーだ。

２８日に放送された第４話。病気で入院してる少女・加世子。アンティークに星のケーキを注文し、難癖つけては、何度も作り直させる…という役柄だ。

お下げ髪の、目がクリクリした美少女。この子役の正体は…。ネットは「マジで！これ大島優子さんだったの！知らんかった」「アンティーク西洋骨董洋菓子店見てたら大島優子ちゃんぽい子がいて似てるなーと思ってたらご本人だった」「あの女の子大島優子だったの」「子役からやってたのは知ってたけど、まさかこれに出ていたとは！」「星のケーキの子役の子、大島優子なのかなり衝撃知らんかったビックリ」とびっくり。元ＡＫＢ４８の大島優子だ。

平日の昼間にも関わらずＸ（旧ツイッター）では「大島優子」が爆速トレンド入り。「そっくり！と思ったらやっぱりそうだった！子役してたのは知ってたけど、アンティークに出てたのは知らなかった〜！」「全然顔変わってないからすぐわかった。演技上手だった」「大島優子さん顔完成してる」「アンティークに出てる子役大島優子に似てると思ったら本人なのか。やっぱりえくぼが印象的な子だね」「神回なのを思い出した。これ、子役時代の大島優子ちゃんなのか。今まで知らなかった」「面影ある！」「今日のアンティークは若き大島優子さんが出てる伝説の星のケーキの回じゃないか！」と沸いた。