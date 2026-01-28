【零 ～紅い蝶～ REMAKE】 3月12日 発売予定 価格： 通常版 6,380円 Digital Deluxe Edition 8,580円 プレミアムボックス 12,100円 スペシャルコレクションボックス 23,100円 CEROレーティング：D（17才以上対象）

コーエーテクモゲームスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用和風ホラーアドベンチャーゲーム「零 ～紅い蝶～ REMAKE」ダウンロード版の予約を本日1月28日にニンテンドーeショップにて開始した。

本作は、2003年に発売された「零」シリーズ2作目のタイトル「零 ～紅い蝶～」のフルリメイク作品。怨霊がさまよう廃村に迷い込んだ双子の姉妹が、ありえないものを写し、封じ込めるカメラ「射影機（しゃえいき）」を使って怨霊たちと戦いながらストーリーを進めていく。

ダウンロード版予約開始に合わせて、本作の体験版が3月5日に配信されることも明らかになった。また日本を舞台としたサイコロジカルホラー「SILENT HILL f」との相互コラボレーションも決定した。

ゲームの最新情報および天野月氏の楽曲を使用したゲーム紹介トレーラーも公開されている。

さらに深まる「紅い蝶」の世界

【『零 ～紅い蝶～ REMAKE』ゲーム紹介トレーラー】

今作では新たなエンディングを追加。登場人物たちの背景を深く知ることができるサイドストーリーや新エリアも追加されている。

新たなエンディングを追加

今作で新たに追加されるエンディングでは、天野月氏による書き下ろし楽曲「うつし絵」が使用されており、新たなエンディングと共に楽しめる。

サイドストーリー

探索中、アイテム「割れた霊石」を入手すると登場人物のサイドストーリーが開放される。サイドストーリーでは、これまで語られてこなかった登場人物たちの過去のエピソードが描かれており、「紅い蝶」の世界を深く知ることができる。

新エリア「陰塚」

竹藪に囲まれたエリア。縄できつく縛られた塚が鎮座している。

新エリア「硏火堂」

ロウソクに囲まれる御堂。紐で繋がれた双子の像が中心に据えられている。

凶悪化する怨霊たち

「羽化」

戦闘中、怨霊が「羽化」し凶悪化することがある。「羽化」した怨霊は赤い怨念に包まれ、体力が回復し、攻撃頻度が高まり、攻撃もより強力になる。一定のダメージを与えると「羽化」が剥がれ、フェイタルタイムが発生する。「羽化」する前に怨霊を撃退することで凶悪化を防ぐこともできる。

進化した「射影機」

「射影機」の強化

探索中にアイテム「念珠」を入手することがある。「念珠」を使うと「射影機」の各フィルターの性能を強化できる。射影機強化にはフォーカスポイントの数を増やしたり、装填速度を速くしたりするなど、さまざまな強化が可能。また、アイテム「空珠」を使うと強化状態をリセットでき、強化に使用したアイテムは全て戻ってくる。

特殊撮影

「射影機」のフィルターには、通常の撮影のほかに、戦闘で使用できる「特殊撮影」を行なうことができる。各フィルターにそれぞれ特徴的な効果があり、怨霊の足止めができたり、強力なダメージを与えたりなど、状況に応じて使い分けることができる。怨霊を捉えづらいときは、「特殊撮影」で行動を封じつつ撮影チャンスを狙おう。

【霊視フィルター：特殊撮影「暗」】

撮影した相手の視界を奪うことができる。相手がこちらを見失っているうちに、逃げることも可能

【照射フィルター：特殊撮影「滅」】

霊力を注ぎ込んで、大ダメージを与えることができる。チャージするほどに、撮影の威力が強くなる

さらなる新機能

新要素「双子人形」

災厄からの守り神として、村のあちこちに双子巫女を模した「双子人形」が置かれている。2体の人形が同時に映った状態で撮影すると、人形に込められた想いを供養できる。「双子人形」を供養した数によって、ポイント交換で交換できる品の種類が増える。

新要素「フォトモード」

ゲーム中のワンシーンを撮影できる「フォトモード」を搭載。ゲーム内で怖かったシーンなどをフレームやステッカー、画面効果などで演出し、思い思いの画像を作り上げることができる。もしかしたら、思いもよらない心霊写真が撮影できるかもしれない。

【物語】

双子の姉妹、「天倉 澪（あまくら みお）」と「天倉 繭（あまくら まゆ）」は、思い出の沢を訪れていた。

この一帯はもうすぐダムに沈んでしまう……

澪が想い出にふける中、姉の繭は舞い込んだ紅い蝶を追うように「地図から消えた村」へと誘われていく。

そこは儀式から逃げた双子を探す怨霊たちが蠢く、永遠に夜が明けない村だった。

澪は繭を探し出して村から脱出しようとするが、その行為は意図せず過去の惨劇をなぞっていくことになる。

そして澪は、村の最奥で“見てはいけない禁断の儀式”の真相を知るのだった……。

体験版が3月5日に配信

「零 ～紅い蝶～ REMAKE」の体験版が、ニンテンドーeショップ、PlayStation Store、Microsoft Store、Steamにて、3月5日に配信される。

体験版ではゲームの序盤を楽しむことができ、製品版にもセーブデータ引き継げる予定。詳細については後日公開される。

「SILENT HILL f」との相互コラボレーションが決定

サイコロジカルホラー「SILENT HILL」シリーズの最新作「SILENT HILL f」との相互コラボレーションが決定。今後配信される無償ダウンロードコンテンツにてコラボ衣装が実装される予定となっている。

(C)コーエーテクモゲームス