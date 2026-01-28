『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（フジテレビ系）の公式Xが更新され、Snow Manの目黒蓮が出演する予告動画が公開された。

2月3日の放送では、浜辺美波とともに人気企画「スパイ7分の1」に参戦する。

■ジャージ姿でもスタイル際立つ目黒蓮

公開された動画で目黒は、ナチュラルなセンターパートヘアに黒Tシャツを合わせ、カーキ×ブラックのジャージセットアップ姿で登場。ラフに袖をまくった着こなしながらも、すらりとしたスタイルが際立っている。

番組では、ボールを落とさずにゴールを目指すゲームに挑戦。千鳥のノブとペアを組み、笑顔を見せながら楽しむ様子が収められている。

ファンからは「めめ楽しそう」「ニコニコでかわいい」「笑顔が素敵」「スタイルよすぎ」「プーマジャージの目黒蓮も最高」「脚が長い」といった声が寄せられている。

■木村拓哉＆佐藤勝利の出演も明らかに

なお、2月24日の放送には木村拓哉とtimeleszの佐藤勝利が登場。木村が運転するトラックを佐藤が押す様子など、体を張ったシーンが収められている。

■目黒蓮、別番組では白ジャージ×デニムコーデも

Snow Man

