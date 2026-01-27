CIO¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤¬Âç¿ÍÇã¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë9»þ¤«¤é2·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ÖAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¸½ºß¡¢¥ª¥¹¡¦¥á¥¹¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤À¤±¤ÇÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¼§ÀÐ¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤ÄÌÅÅ¤¬³«»Ï¤¹¤ë¡¢CIO¤Î¡ÖÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¡×¤ä¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÆâÂ¢¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢CIO¤Î¡ÖÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¡×¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë¡×³Æ¼ï¤¬¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
CIO ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë [±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉÕ¤¥â¥Ç¥ë] 100WÂÐ±þ USB Type-C ¼§ÀÐ¤ÇÃ¦Ãå ËÉ¿åµ¬³Ê IPX5ÂÐ±þ iphone15/16/17 ¥¿¥¤¥×C ¥±¡¼¥Ö¥ë (¥¹¥È¥ì¡¼¥È,¥Ñ¡¼¥×¥ë, 2m)
2,180±ß
¡Ê9¡ó¥ª¥Õ¡Ë
CIO L»ú ½À¤é¤«¤¤¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë ±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ USB type-C ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë 100WÂÐ±þ iPhone 17 / 16 / 15 ¥¿¥¤¥×C (L»ú,¥Ö¥é¥Ã¥¯, 0.5m)
1,850±ß
¡Ê7¡ó¥ª¥Õ¡Ë
CIO ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿ USB-C(¥á¥¹) to USB-C(¥ª¥¹) ¥¹¥È¥ì¡¼¥È ¥¿¥¤¥×c ¥±¡¼¥Ö¥ë ¼§ÀÐ¤ÇÃ¦Ãå²ÄÇ½¤Ë 100W USB2.0 ¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷ 480Mbps(±ÇÁü½ÐÎÏÈóÂÐ±þ) (¥Û¥ï¥¤¥È)
1,480±ß
¡Ê6¡ó¥ª¥Õ¡Ë
CIO ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿ USB-C(¥á¥¹) to USB-C(¥ª¥¹) L»ú ¥¿¥¤¥×c ¥±¡¼¥Ö¥ë ¼§ÀÐ¤ÇÃ¦Ãå²ÄÇ½¤Ë 100W USB2.0 480Mbps(±ÇÁüÈóÂÐ±þ)(¥Ö¥é¥Ã¥¯)
1,480±ß
¡Ê6¡ó¥ª¥Õ¡Ë
CIO ½À¤é¤«¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë 2m 4K 60Hz 2.0 18Gbps ¼§ÀÐ ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È µÛÃå ¤Þ¤È¤Þ¤ë ¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª ÂÐ±þ 2K 120hz (¥Ö¥é¥Ã¥¯, HDMI to HDMI)
2,580±ß
¡Ê13¡ó¥ª¥Õ¡Ë
CIO ½À¤é¤«¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë CtoC (Type-C/USB-C) µÞÂ®½¼ÅÅ ¼§ÀÐ ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃå ½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë PD 240W ¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷ 480Mbps ·Á¾õµ²± Íí¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤ iPhone 17 / 16 / 15 / Macbook Pro/Air/iPad/¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó Galaxy Google Pixel Android (¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É) (¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯, 1m)
1,980±ß
¡Ê9¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Ä¶Çö·¿¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¡£CIO¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ºÇÂç17¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ
CIO ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ PD Type-C 30W Çö·¿ ·ÚÎÌ [Çö¤µ16mm] 10000mAh 3¥Ý¡¼¥ÈiPhone 17 / 16 / 15 Android/Macbook/¥Î¡¼¥ÈPC/iPadÍÑ USB-C USB-A µÞÂ®½¼ÅÅ ¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼ SMARTCOBY Pro SLIM 35W (¥Û¥ï¥¤¥È)
3,980±ß
¡Ê17¡ó¥ª¥Õ¡Ë
CIO Qi2¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ Ä¶Çö·¿ [Çö¤µÌó12mm] MagSafeÂÐ±þ 8000mAh [¥¹¥Þ¥Û1²óÊ¬] ·ÚÎÌ [Ìó162g] ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ¥â¡¼¥ÉÀÚÂØ ¾®·¿ ¥¿¥¤¥×C 20W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / Air / Pixel10 ¤ËÂÐ±þ µÞÂ®½¼ÅÅ SMARTCOBY SLIM¶ Wireless 2.0 8K¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
6,580±ß
¡Ê14¡ó¥ª¥Õ¡Ë
CIO È¾¸ÇÂÎ Qi2 MagSafeÂÐ±þ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 5000mAh È¯Ç®ÍÞÀ© Ä¶Çö·¿ 8.7mm ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ ·ÚÎÌ ¾®·¿ USB-C PD 20W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / Air Pixel10 SMARTCOBY SLIM ¶ Wireless 2.0 SS5K (¥·¥ë¥Ð¡¼)
6,180±ß
¡Ê11¡ó¥ª¥Õ¡Ë
CIO¤Î¡ÖNovaWave 3Way¡×¤ä¡ÖNovaWave SPOT PLUG +C¡×¤Ê¤É¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤â¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¤Ë¡ª
CIO NovaWave 3Way ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï 3in1¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ºÇÂç7.5W iPhone 17 / Air / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / AppleWatch AirPods ½¼ÅÅ´ï ¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
3,880±ß
¡Ê11¡ó¥ª¥Õ¡Ë
CIO NovaWave SPOT PLUG +C Qi2 MagSafe ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï 15W USB½¼ÅÅ 30W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É ¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼ USB type-C¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ ¥±¡¼¥Ö¥ë¥ì¥¹ (¥Û¥ï¥¤¥È)
5,980±ß
¡Ê14¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¡ä¡äCIO¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2026Ç¯1·î27Æü15»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Source:¡ÖAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡×