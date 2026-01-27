この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【日本経済】財政悪化懸念についてのモハPchの見解」と題した動画を公開。昨今の国債利回りの上昇と日本の財政状況について、経済解説者のモハP氏が独自の見解を述べた。

動画はまず、高市総理が述べた「これまでの日本は過度に緊縮的だった」という発言を取り上げる。これに対し、日本の債務残高はGDP対比で非常に高い水準にあるため、疑問を持つ声も少なくない。しかしモハP氏は、グラフを用いて日本の債務残高（対GDP比）がコロナ禍のピークを過ぎてから減少傾向にあることを指摘。「高市氏は、この足元の財政状況が改善してきたことを『過度な緊縮』と表現しているのではないか」と分析する。

では、なぜ財政状況が改善に向かっているにもかかわらず、市場では財政悪化が懸念され、国債の利回りが上昇しているのか。モハP氏はその要因を「今後の政治的な動きにある」と解説する。同氏は、自民党や維新の会をはじめ、多くの主要政党が選挙公約として消費税の減税や凍結を掲げている現状に言及。「選挙結果がどう転んでも、今後はさらなる財政拡張や国債発行の増加が続くのではないかという懸念が生じている」と述べ、これが国債売り（利回り上昇）につながっているとの見方を示した。

記事の締めくくりとして、モハP氏は、現在の市場の懸念は過去の財政状況そのものではなく、選挙を意識した各党の公約がもたらす「将来の財政拡張リスク」に向けられていると結論づけた。選挙後の実際の財政運営がどうなるか、その不透明感が市場の動揺を招いているとまとめている。

