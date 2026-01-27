Image: Bright DIY

このサイズ感なら、旅行にもアウトドアにも気軽に持ち出せます。

machi-yaに登場した「S70」は、首掛けやマグネット固定でハンズフリー撮影ができる超軽量カメラ。180度回転ヘッドと170度超広角レンズを搭載し、タイムラプスやループ録画にも対応。

工夫次第で定点撮影や簡易ドラレコにしたりなど、いろいろ遊べそうな1台です。おトクな先行セールも終了が迫っていたので、改めてチェックしておきましょう。

広角+回転ヘッドで日常を記録

解像感高く質感ある写真や動画というより、サッと日常を記録するの向いた「S70」。レンズ部分は180度回転するので、セルフィーも簡単。

レンズは170度の超広角タイプ。歪みはちょっと気になりそうですが、迫力ある景色が切り取れそうですよ。

カメラの性能は静止画が2.7K解像度で動画は1080P/30fps。印刷向きではないものの、スマホやPCで見るには必要十分かと。

ハンズフリー撮影

付属ネックストラップを使えばハンズフリー撮影も可能。高性能なアクションカメラではないのでブレ軽減はおまけ程度だと思いますが、お散歩Vlogぐらいなら気軽に撮れそうですね。

本体には磁石も内蔵するので金属のポールなどがあれば定点撮影もOK。タイムラプス撮影やループ録画機能などもあるので、スポーツシーンの記録にもいいかも。

専用アプリで記録も操作も

専用アプリも用意されており、スマホでのライブビューもOK。

USB-Cケーブルを使えば充電や直接データ転送も可能に。本体は約30分でフル充電でき、60分の連続撮影ができるとのことでした。

工夫次第でいろんな楽しみ方ができるので、トイカメラ感覚で遊んでみては？

2.7K高解像度170°広角×180°回転 - ポケットサイズの多機能カメラ 10,380円 【早割 25%OFF】 詳細をチェック

