Íò¡¢¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª5¿Í¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«
Íò¤¬¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¡¢3·î4Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
3·î4Æü0»þ¤è¤ê¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡õ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
¢£5·î31Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆCD¥·¥ó¥°¥ë¤âÈ¯Çä·èÄê
¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢5·î31Æü¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤âÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.03.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖFive¡×
2026.05.31 ON SALE
SINGLE¡ÖFive¡×
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä
