「完璧すぎるご夫婦」大谷翔平選手＆真美子さん夫婦のドレスアップショット！「絵になる」「ビーナス」
MLB Japan公式Instagramは1月25日、投稿を更新。年間アワード授賞式での大谷翔平選手と真美子さん夫婦のツーショットを披露しました。
【写真】大谷翔平選手＆真美子さんのドレスアップ姿
コメントでは「ますますお顔が似てきたような…」「ドレッシーな黒一色で、お二人共凄く素敵」「絵になるお二人です」「真美子さんビーナス」「最高のご夫婦です」「素敵すぎて、言葉がでません」「完璧すぎるご夫婦」「真美子夫人ステキです」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「完璧すぎるご夫婦」同アカウントは「年間アワードの授賞式！ 家族とその喜びを分かち合いました」とつづり、4枚の写真を投稿。年間アワード授賞式での紺のスーツ姿の大谷翔平選手と、同じく紺のロングドレス姿の真美子さんとのツーショットを披露しています。
3年連続4度目となるMVPを受賞！同日の別投稿では、ナ・リーグMVPを受賞した大谷選手が盾を持ってほほ笑む写真を披露しています。3年連続で4度目となるMVPを受賞した大谷選手。真美子夫人、娘、愛犬・デコピンに支えられる大谷選手の今年の活躍からも目が離せませんね！
