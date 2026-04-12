メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは11日（日本時間12日）、ホームでレンジャーズと対戦し、大谷翔平選手が今シーズン本拠地初となる先頭打者ホームランを放った。両リーグ一番乗りで10勝を果たし、好調のドジャース。しかしこの日は初回、先発のシーハンが先頭打者ホームランを打たれ、先制を許した。それでもその裏、1番・指名打者大谷は、第1打席で“先頭打者ホームラン返し”。今シーズン本拠地初の一発は第4号同点ホームラン