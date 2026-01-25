上手くはないけど…急に歌い出す田中みな実、松岡茉優「あっ、人がいても歌うんだ」
フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39歳）が、1月24日に公開されたポッドキャスト番組「田中みな実 あったかタイム」（TBSラジオ）に出演。急に歌い出すタイプで、そのおかげで松岡茉優と仲良くなったと語った。
ゲストの松岡茉優が田中みな実について「みな実ちゃんって何でもできる人というか、“何でもできる人”ってあんま言たくないけど、なんか、何でも頑張って乗り越えてできるようにする人じゃない？ だけど、ある日楽屋で隣からたぶん、Superflyの『愛をこめて花束を』が聴こえてきて。大熱唱。でもね、たぶんなのよ？ あまりにも音が違くて。それで誰が歌ってんだろうと思って、お互い昼休憩を終わってドア開けたら、みな実ちゃん」だったと振り返る。
当時、松岡はまだ田中とそれほど近い関係ではなかったため、「愛をこめて花束を」の花束の音程が少し外れていたことも指摘せず、田中も大熱唱していたのに澄ました顔で「お疲れ様です」と返し、そこから松岡が「あんまり歌が上手じゃないんですね」と言って打ち解けたと話す。なお、松岡によると、「音痴ではなくてチャーミング。聞いていて嫌な音じゃない」とのことだった。
田中が「自分のテンションを上げるために、急にブァーって歌い出したりとか。みんなもう何事もなかったかのようにヘアメイクさんもスタイリストさんももう全然、みんなもう無」と話すと、松岡は「あっ、人がいても歌うんだ。1人の楽屋じゃなくても歌うんだ。それはみんな嬉しいね」と語った。
ゲストの松岡茉優が田中みな実について「みな実ちゃんって何でもできる人というか、“何でもできる人”ってあんま言たくないけど、なんか、何でも頑張って乗り越えてできるようにする人じゃない？ だけど、ある日楽屋で隣からたぶん、Superflyの『愛をこめて花束を』が聴こえてきて。大熱唱。でもね、たぶんなのよ？ あまりにも音が違くて。それで誰が歌ってんだろうと思って、お互い昼休憩を終わってドア開けたら、みな実ちゃん」だったと振り返る。
田中が「自分のテンションを上げるために、急にブァーって歌い出したりとか。みんなもう何事もなかったかのようにヘアメイクさんもスタイリストさんももう全然、みんなもう無」と話すと、松岡は「あっ、人がいても歌うんだ。1人の楽屋じゃなくても歌うんだ。それはみんな嬉しいね」と語った。