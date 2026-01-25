¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º vs ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹
¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º vs ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹
ÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥¨¥¯¥¹¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊPhiladelphia¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º 109 - 112 ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹
¡¡NBA¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥ºÂÐ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¨¥¯¥¹¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊPhiladelphia¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥à¾ù¤é¤º34-34¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó64-60¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬µÕÅ¾¤·77-90¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó109-112¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-25 09:05:08 ¹¹¿·