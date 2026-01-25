³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Î½Ð¾ì¤òÇ®Ë¾¤âÉüµ¢¤Ï2·î¤«¡¡¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤òËÜÅö¤ËÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ
³ùÅÄÂçÃÏ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¸½ºß¸ø¼°Àï10»î¹çÌ¤¾¡Íø¡¢¤½¤·¤Æ¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤Î°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤À¡£
º®Íð¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ç¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤È¥¯¥é¥Ö¾åÁØÉô¤Ø·ãÅÜ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Àá¤Î»î¹çÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡ØNews Shopper¡Ù¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£½µ¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ñ¥ê¥Ã¥·¥å²ñÄ¹¡Ë¤È¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤Í¼¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥¯¤ÎÌäÂê¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÂåÂØ°Æ¤Î²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÃ¯¤«¤ò¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¶·â¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤À¤±¤À¡×
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¸½ºß¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¤¬´Ö¶á¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¹ë¤È¤ÎÂÐÀï¡¢¤½¤·¤Æ¶ì¤·¤¤¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤«¤é´ÆÆÄ¤Ø¤³¤Î»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³ùÅÄÂçÃÏ¤¬2·î½é¤á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤òËÜÅö¤ËÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
ºòµ¨¤ÏFAÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤À¤¬¡¢º£µ¨¤ÏFAÇÕ3²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¥ê¡¼¥°Àï¤Ï13°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÉüÄ´¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë³ùÅÄ¤¬ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£