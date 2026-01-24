ROOMIE 2025年11月15日掲載の記事より転載

いよいよ寒くなってきて、ニットを引っ張り出したら……毛玉だらけ！

お気に入りなのに、このままじゃ外には着ていけない。

そんなときに頼れるのが、パナソニックの毛玉クリーナー「NI-LC300」です。

コンパクトで扱いやすいデザイン

パナソニック 「毛玉クリーナー NI-LC300」

毛玉取りグッズはいろいろありますが、このモデルでまず気に入ったのが、手に馴染むデザイン。

丸みのあるフォルムは手のひらにすっぽり収まるサイズ感で、約174gとスマホより軽いくらい。

持ち手がないぶん、自由に動かせて狙ったところに当てやすいんです。

またコードレス仕様なので、コンセントの位置を気にせず、気づいたタイミングですぐ使えるのが便利。

USB充電式のため、乾電池のストックを気にしなくていいのもうれしいポイントです。

ちょっと気になった毛玉にサッと使える、この身軽さのおかげでケアが習慣化できます。

パナソニック 毛玉クリーナー ネイビー NI-LC300-A 4,000円 Amazonで見る PR PR

なでるだけで毛玉が取れる、仕上がりも早い

実際に使ってみると、なでるだけで毛玉がスッと消えていく感覚！

6枚刃のおかげか、引っかかりが少なく、滑らかに動いてくれます。

もともと毛玉がガッツリついていたニットも……。

何度か往復させるだけで、かなり毛玉がなくなりました。

仕上がりまでのスピードも早く、ニット1着まるまる毛玉処理するのに、5分もかかりませんでした。

刃はヘコみにくいストロングネットでカバーされているので、生地を傷めにくいのも安心です。

また、衣類の素材や毛玉の状態にあわせてパワーは3段階で調整できます。

大きめの毛玉が目立つスウェットには「強」、デリケートなニットには「弱」のように、服の状態を見ながら使い分けられるのも安心です。

押しつけすぎると生地に負担がかかるので、軽く滑らせるのがコツ。優しいタッチでもしっかりカットできますよ。

お手入れが簡単なのも使いやすい

カットした毛玉はダストボックスに溜まる仕様。

ある程度溜まったら、まとめてポイッと捨てられます。

刃部分も簡単に取り外して掃除できるので、清潔に保ちやすいのも好印象。

ただ、ロック機能がないため、掃除中にスイッチに触れないよう注意が必要です。

もう毛玉取りは面倒じゃない

正直、これまで毛玉取りは面倒で、見ないふりをして着てしまうこともありました。

でも、毛玉があると服の印象が一気にくたびれてしまい、気分も上がりませんよね。

パナソニックの毛玉クリーナーなら、サッと手にとって短時間でケアできるから、お気に入りのニットを楽しむのに重宝しそうです。

パナソニック 毛玉クリーナー ネイビー NI-LC300-A 4,000円 Amazonで見る PR PR

Text and Photo： 小岩井 博