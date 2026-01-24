ニット毛玉だらけ問題、パナソニックの「毛玉クリーナー」なら5分で解決できた
いよいよ寒くなってきて、ニットを引っ張り出したら……毛玉だらけ！
お気に入りなのに、このままじゃ外には着ていけない。
そんなときに頼れるのが、パナソニックの毛玉クリーナー「NI-LC300」です。
コンパクトで扱いやすいデザイン
毛玉取りグッズはいろいろありますが、このモデルでまず気に入ったのが、手に馴染むデザイン。
丸みのあるフォルムは手のひらにすっぽり収まるサイズ感で、約174gとスマホより軽いくらい。
持ち手がないぶん、自由に動かせて狙ったところに当てやすいんです。
またコードレス仕様なので、コンセントの位置を気にせず、気づいたタイミングですぐ使えるのが便利。
USB充電式のため、乾電池のストックを気にしなくていいのもうれしいポイントです。
ちょっと気になった毛玉にサッと使える、この身軽さのおかげでケアが習慣化できます。
なでるだけで毛玉が取れる、仕上がりも早い
実際に使ってみると、なでるだけで毛玉がスッと消えていく感覚！
6枚刃のおかげか、引っかかりが少なく、滑らかに動いてくれます。
もともと毛玉がガッツリついていたニットも……。
何度か往復させるだけで、かなり毛玉がなくなりました。
仕上がりまでのスピードも早く、ニット1着まるまる毛玉処理するのに、5分もかかりませんでした。
刃はヘコみにくいストロングネットでカバーされているので、生地を傷めにくいのも安心です。
また、衣類の素材や毛玉の状態にあわせてパワーは3段階で調整できます。
大きめの毛玉が目立つスウェットには「強」、デリケートなニットには「弱」のように、服の状態を見ながら使い分けられるのも安心です。
押しつけすぎると生地に負担がかかるので、軽く滑らせるのがコツ。優しいタッチでもしっかりカットできますよ。
お手入れが簡単なのも使いやすい
カットした毛玉はダストボックスに溜まる仕様。
ある程度溜まったら、まとめてポイッと捨てられます。
刃部分も簡単に取り外して掃除できるので、清潔に保ちやすいのも好印象。
ただ、ロック機能がないため、掃除中にスイッチに触れないよう注意が必要です。
もう毛玉取りは面倒じゃない
正直、これまで毛玉取りは面倒で、見ないふりをして着てしまうこともありました。
でも、毛玉があると服の印象が一気にくたびれてしまい、気分も上がりませんよね。
パナソニックの毛玉クリーナーなら、サッと手にとって短時間でケアできるから、お気に入りのニットを楽しむのに重宝しそうです。
Text and Photo： 小岩井 博