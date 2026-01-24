デバイスからのぶら下がり終了。「スッキリさせすぎるハブ」が現れた
「PC・スマホの横でぶら下がるハブ」にうんざりしている方、2025年12月19日に発売したSatechi（サテチ）のOntheGoシリーズ「7-IN-1マルチポートアダプター」に切り替えましょう。
デバイスの背面にピタッと貼り付けられて、作業環境と持ち運び事情を整える“スッキリさせすぎるアイテム”なんです。
7-in-1のマルチポート接続と電力供給が可能。1台で作業完結！
「7-IN-1マルチポートアダプター」がどうスッキリさせてくれるのか、ご紹介していきます。
まずは、名前の通り7ポートを搭載している点。これ1台で、仕事やクリエイティブ作業に必要な映像出力や周辺機器接続、データ読み込みから充電までを可能にしています。
7ポートの内訳は、HDMI（4K/60Hz）、最大100W PD充電、有線LAN、SD＆microSDカード、USB-A（5Gbps）×2。しかも巻き取り式USB-Cケーブルが内蔵されています。
接続中でもしっかり電力をキープできる点も助かりますね。
マグネットでデバイスにピタッ！ もうぶら下らない
続いては「マグネット構造」な点です。
MagSafe対応のiPhoneにはダイレクトに装着が可能。非対応のノートPCやタブレットも、付属の3M両面テープ付きリングを使用すればしっかり取り付けられます。
これで「デバイスの横でぶら下がり」回避に成功ですよ！
ケーブル収納＆コンパクトボディでとことんスッキリ
最後に挙げたいのは、デスクとバッグで「省スペース」が叶う点。巻き取り式USB-Cケーブルと磁石マウントによって、ケーブルが本体にシュルッ、ピタッと収納できる独自設計です。
自宅・オフィス・外出先でも省スペを実現し、バッグの中ではケーブルの絡まりも防いでくれます。
以上の便利なスペックを詰め込まれた本体は、6.5×6.5×2.65cm。バッグやポケットにすぽっと収まるコンパクトサイズ。
ノマドウォーカーの皆さん、デスク周りを整理したい皆さん、 「7-IN-1マルチポートアダプター」の出番ですよ！
