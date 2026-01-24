Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「PC・スマホの横でぶら下がるハブ」にうんざりしている方、2025年12月19日に発売したSatechi（サテチ）のOntheGoシリーズ「7-IN-1マルチポートアダプター」に切り替えましょう。

デバイスの背面にピタッと貼り付けられて、作業環境と持ち運び事情を整える“スッキリさせすぎるアイテム”なんです。

■この記事で紹介している商品

SATECHI OntheGo™ 7-in-1 磁気USB-Cハブ、100W 充電、4K@60Hz HDMI変換器、有線LANギガビットイーサネット、USB-A 5Gbps×2高速データ転送、SD/MicroSDカードリーダー、伸縮ケーブル - Mac/Windows 対応 - スペースブラック 9,200円 Amazonで見る PR PR 9,980円 楽天で見る PR PR

7-in-1のマルチポート接続と電力供給が可能。1台で作業完結！

Image:Amazon.co.jp

「7-IN-1マルチポートアダプター」がどうスッキリさせてくれるのか、ご紹介していきます。

まずは、名前の通り7ポートを搭載している点。これ1台で、仕事やクリエイティブ作業に必要な映像出力や周辺機器接続、データ読み込みから充電までを可能にしています。

7ポートの内訳は、HDMI（4K/60Hz）、最大100W PD充電、有線LAN、SD＆microSDカード、USB-A（5Gbps）×2。しかも巻き取り式USB-Cケーブルが内蔵されています。

接続中でもしっかり電力をキープできる点も助かりますね。

マグネットでデバイスにピタッ！ もうぶら下らない

Image:Amazon.co.jp

続いては「マグネット構造」な点です。

MagSafe対応のiPhoneにはダイレクトに装着が可能。非対応のノートPCやタブレットも、付属の3M両面テープ付きリングを使用すればしっかり取り付けられます。

これで「デバイスの横でぶら下がり」回避に成功ですよ！

ケーブル収納＆コンパクトボディでとことんスッキリ

Image:Amazon.co.jp

最後に挙げたいのは、デスクとバッグで「省スペース」が叶う点。巻き取り式USB-Cケーブルと磁石マウントによって、ケーブルが本体にシュルッ、ピタッと収納できる独自設計です。

自宅・オフィス・外出先でも省スペを実現し、バッグの中ではケーブルの絡まりも防いでくれます。

以上の便利なスペックを詰め込まれた本体は、6.5×6.5×2.65cm。バッグやポケットにすぽっと収まるコンパクトサイズ。

ノマドウォーカーの皆さん、デスク周りを整理したい皆さん、 「7-IN-1マルチポートアダプター」の出番ですよ！

SATECHI OntheGo™ 7-in-1 磁気USB-Cハブ、100W 充電、4K@60Hz HDMI変換器、有線LANギガビットイーサネット、USB-A 5Gbps×2高速データ転送、SD/MicroSDカードリーダー、伸縮ケーブル - Mac/Windows 対応 - スペースブラック 9,200円 Amazonで見る PR PR 9,980円 楽天で見る PR PR

こちらもおすすめ

SATECHI 8 in 1 USB-C ハブ マルチポートアダプター V3 - 8K@60Hz HDMI変換器、100W急速充電、4×USB 高速データ転送ポート、有線LANEthernet、SDカードリーダー搭載 - ノートPC、MacBook Air & Pro M5/M4、iPad、Windows 対応 - ミッドナイト 14,799円 Amazonで見る PR PR 17,457円 楽天で見る PR PR

SATECHI 6 in 1 USB-C スリムプラス マルチポートアダプター（100W急速充電ハブ、4K@60Hz HDMI変換器、USB-A 10Gbps ×2高速データ転送ポート、SD/microSDリーダー付、MacBook Air & Pro、ノートパソコン対応）- シルバー 11,960円 Amazonで見る PR PR 13,290円 楽天で見る PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source:Amazon.co.jp