旧公明党・創価学会が「中道改革連合」候補をガチで応援したら落選必至な自民党大物＆有名議員の実名

冒頭解散に打って出た高市早苗首相。米トランプ政権は高市自民党の勝利を「確信」したとされるが、立憲民主党（野田佳彦代表）と公明党（斉藤鉄夫代表）が合流した「中道改革連合」の出方次第では先行きは混沌としている。

前編記事『在京CIA要員は高市自民党の「勝利」をトランプ政権に報告…高市総理「圧勝後」に直面する米中交渉のリアル』に続き、旧立憲民主党と旧公明党との選挙協力がうまくいった場合の驚きの選挙結果をお届けする。

公明票の行き先次第

筆者はごく最近、選挙アナリストの三木昌平氏が分析・作成した「固い公明票が自民候補から離脱した場合の4つのケース」のデータに目を通した。そして驚いた。その結果は、以下の通り。

ケース１「固い公明票が自民候補から離脱した場合」：132選挙区のうち29選挙区（22％）で、野党系候補が逆転

ケース2「固い公明票が自民候補から離脱し、相手候補に乗った場合」：同選挙区のうち54選挙区（41%）で、野党系候補が逆転

ケース3「公明比例票が自民候補から離脱した場合」：同選挙区のうち52選挙区（40％）で、野党系候補が逆転

ケース4「公明比例票が自民候補から離脱し、相手候補に乗った場合」：同選挙区のうち86選挙区（65％）で、野党系候補が逆転

この中からケース４で具体的な選挙区を挙げる。一昨年10月総選挙の徳島2区。当選者は山口俊一元内閣府特命相（当選12回・自民党麻生派）、次点が飯泉嘉門前徳島県知事（無所属）。山口票55830−公明比例票18383＝37447。対する野党候補票（飯泉票）52151+公明比例票＝70534。

この数字が意味するのは、衆院議長狙いの山口氏は天地がひっくり返るような事態が出来しても飯泉氏再挑戦に敵わない、ということだ。

山口2区の岸信千代前デジタル大臣政務官（2回・自民無派閥）の獲得票104885−公明比例票24750＝80135。それに対して、野党候補票（平岡秀夫元衆院議員・立民）103161+公明比例票＝127911。公明比例票が離れて野党候補に乗れば、どう足掻いても故安倍晋三元首相の甥・岸氏に勝機がない。

高市支持だが自民支持ではない若者

この「ケース4」にあるデータを一瞥しただけでも、高市・自民党が単独過半数を制することは容易でないことが想像できる。昨年末から準備された「中道」結成には、公明党支持母体の創価学会の佐藤浩副会長が深く関与したとされる。「自民にはお仕置きをしなければならない」と語ったというのである。

一方、高市首相が通常国会召集冒頭の衆院解散を決断する要因の一つとして挙げられる「元宿調査」にも言及すべきだろう。

実物を現認した選挙関係者はいないが、元宿仁（もとじゅく・ひとし）自民党本部事務総長が高市官邸から内々の要請を受けて実施した自民党情勢調査（1月5〜7日）とされる調査結果（自民199→260、維新34→38、国民27→35、参政党3→17、日本保守党3→5、立民148→70、公明24→18、れいわ9→7、共産8→5）のことだ。

永田町界隈にこの数字が出回ったのは12日午前。読売新聞（10日付朝刊）が1月23日の召集冒頭解散をスクープした2日後だ。解散ムードを加速させる効果は抜群。こうしたことからも、「オールドメディア」と揶揄される主要報道各社幹部の選挙予測はほぼ一致する。

すなわち、自民党が単独過半数（233）はもとより、安定多数（243）を上回る可能性が高いというのだ。加えてにわかに信じ難いが、維新を合わせて絶対安定多数（261）に届くこともあるとの見方を披歴する向きもある。

千葉商科大学で実施された1、2年生の3クラス279人のアンケート調査によると、来る総選挙で投票に「絶対行く」「多分行く」「多分行かない」「絶対行かない」の4択のうちで「絶対」と「多分」合わせて87％が投票に行くと回答している。

ネット世代の若者の投票率はかなり高くなるのは必定だ。彼らが高市氏支持者であることは明白であるが、必ずしも自民支持者ではない。これが、総選挙の先行きが読めない最大の理由である。

最後にもうひとつ。高市・自民にとって厳しいのが、「中道」支援を組織決定した創価学会が福岡と大阪両選挙区で自民候補落選に総力を挙げることだ。本気なのである。来週27日の公示を前に、苛烈な選挙戦はすでに始まっている。

合わせて読みたい。『【衝撃】全ページ真っ黒…！高市総理に3000万円寄付した「謎の宗教法人」疑惑の決算報告書』

【こちらも読む】全ページ真っ黒…！高市総理に3000万円寄付した「謎の宗教法人」疑惑の決算報告書