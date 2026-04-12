米国とイランが停戦合意を発表したのも束の間、イスラエルによるヒズボラの攻撃に反発したイランがホルムズ海峡の｢再封鎖｣を表明するなど、予断を許さない状況が続いている。その中東での緊迫した情勢をめぐり、あるメディアの内部で騒動が起きていた。日本最大の通信社である共同通信社だ。【写真】米国でICEに拘束された“ソレイマニ司令官の姪と娘”「SNSでは豪華な生活を発信」問題が起きたのは3月23日のこと。共同通信社