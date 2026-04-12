4月10日、歌手の近藤真彦が自身のInstagramを更新し、息子に “試乗” 用で愛車を準備したことを報告。この高級車がSNSをざわつかせているようだ。近藤はInstagramに《息子に丁重にお断りされました（笑）乗ってほしかったこの加速感（笑）》とつづり、グレーのスポーツカー「GT-R」のテールに初心者マークを貼った写真を添えた。「18歳の長男がいる近藤さんですが、運転免許を取得したようで、試乗用に愛車を用意したと思われ