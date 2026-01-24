なでしこジャパン清水梨沙がファンミーティングを開催

日本女子代表（なでしこジャパン）に不可欠な選手が完全復活への1歩を踏み出した。

2024年のパリ五輪初戦で右膝前十字靭帯を断裂し、1年以上のリハビリを乗り越えて復帰を果たしたDF清水梨紗が2025年12月の一時帰国中に「清水梨紗ファンミーティング presented by Klook」に登壇。イングランド・プレミアリーグのチケットなどを取り扱うKlook社と共に開催した。単独では自身初となるトークイベント終了後に「FOOTBALL ZONE」の独占インタビューに応じた。復帰を目指す中で感じた変化や新天地リバプールでの挑戦、なでしこジャパンへの思い、イングランドでの暮らしなどについて幅広く語った。（取材・文＝舩木渉／全4回の2回目）

◇ ◇ ◇

2024年夏のパリ五輪で負った右膝前十字靭帯断裂という大怪我からの復活を目指す中で、清水梨紗は“新しい自分”を受け入れながら前に進んでいく決意を固めた。

「もちろん以前の自分と今の自分を比べてしまうこともありますけど、変化は受け止めなければいけないなと」

そう語った清水は、さらに続けた。

「過去に前十字靭帯の怪我を経験している選手からは『1年くらいは自分のイメージと実際のプレーに差があるよ』という話を聞いています。確かに周りには見えていなくても自分の感覚ではイメージと違うことはたくさんありますね。でも、今は焦らずに少しずつ向き合っていければいいかなと思っています。もちろんプレースタイルや自分の強みは怪我をする前も今も変わらないですけど、以前とは同じようには絶対になれないのもわかっています。それに今は今なりの自分の良さもあると思うので、全てを受け止めて、以前と変わらないところも違うところも全てをチームのために還元していければいいなと考えています」

大怪我をする前の清水は圧倒的な運動量や走力を武器とし、フル出場が続いても連戦にも耐えられるタフさも備えていた。ほとんど怪我をせず、1年間を通して稼働し続けられるイメージもある。

しかし、前十字靭帯断裂によって身体との向き合い方を変えなければならないかもしれない。当然ながら右膝が完全な状態に戻ることはなく、常にケアを怠らなければならないし、他の箇所の怪我も増えてくるだろう。実際、11月に負った新たな怪我によりなでしこジャパンの活動に参加することができず、実戦復帰できないまま2025年を終えた。

3月にはW杯予選を兼ねるアジアカップに臨む

それでも今はサッカーができる喜びを噛み締めながら、“新しい自分”とともに歩んでいく。

「戦術面やプレースタイルについての考え方は変わっていないんですけど、サッカーそのものに対しての考え方は少し変わったのかなと。それが『サッカーができているありがたみをすごく感じられるようになった』ということなんです。

多少何かあっても『ピッチでボールを蹴れるし、チャレンジできる場所があるじゃん』とポジティブに考えられるメンタルになりました。元々ネガティブなタイプではないんですけど、たとえばミスをしても引きずらず『そんなミスなんてサッカーにつきものだから』と切り替えられるようになったというか。そこは怪我をして変わったところなのかなと思います」

昨年10月に「自分の原動力だった」代表への復帰を果たし、「怪我をして改めてなでしこジャパンが私にとってすごく特別な場所だと感じた」という清水の次なる目標は、自身3度目となるFIFA女子ワールドカップ出場だ。

「2011年になでしこジャパンが優勝したワールドカップを私はテレビで見ていました。その後も何度かあの大会の試合を見返しましたけど、何度見ても目が離せなくて鳥肌が立ちます。あの時のような感動を日本に与えられたらいいなと思っていますし、私自身も優勝した時の素晴らしい景色を見たい。やっぱりワールドカップは自分にとってすごく特別な大会なので、その舞台でまた活躍したいと強く思っています」

今年3月にはワールドカップ予選を兼ねるAFC女子アジアカップがオーストラリアで開催される。2022年の前回大会は準決勝で中国代表に敗れて優勝を逃したため、今回は何としてもタイトルを取り戻し、アジア女王としてワールドカップに挑む権利を手にしたい。

「前回は準決勝で中国に負けているので、私たちはアジアのチャンピオンではなく、チャレンジャーとしての気持ちで臨むことがすごく大事だと思います。ワールドカップ出場権を獲得するのは大事ですし、逃してはいけないのはわかっていますけど、1試合1試合、丁寧に戦っていくことがワールドカップへの近道でもあるのかなと。私自身はまずアジアカップのメンバーに選ばれるように頑張っていきたいと思います」

所属クラブのリバプールでは最下位に沈むチームを浮上させ、なでしこジャパンでは再び中心選手として返り咲いてワールドカップ出場権をつかむ。清水にとって2026年は挑戦の1年になりそうだ。

「とにかく怪我なく、リバプールで試合に出続けたいです。なでしこジャパンにとっても大事な1年になってくるので、クラブでのプレーを代表にもつなげてしっかり活躍できるように頑張りたいと思います。

そのうえで『やっぱり右サイドバックだったら清水梨紗だろう』と言われたいですし、若い選手に負けず一番走っているサイドバックであり続けたい。自分らしさを大事に、思い切りプレーして、これまで以上にチームを支えられる選手になっていければと思います」（舩木渉 / Wataru Funaki）