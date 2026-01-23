²Ã¼¾´ï¤Î¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤ò¥Ë¥È¥ê¤¬²ò·è¡£¥¿¥ó¥¯¤Ë¡Ö¼è¼ê¡×¤Ã¤ÆÌÕÅÀ¤À¤Ã¤¿
¥¸¥ã¥Ð¡¼¤Ã¤È´ÊÃ±µë¿å¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡¢¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï²¿¤â¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼¾ÅÙ30¡ó¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤â¡£²÷Å¬¤Ê¼¾ÅÙ¤Ï40¡Á60¡ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê²Ã¼¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤ª»î¤·¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ë¥È¥ê¤ÎÄ¶²»ÇÈ¼°²Ã¼¾´ï¡Ö¥¿¥ó¥¯¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥é¥¯µë¿å¥¢¥í¥Þ²Ã¼¾´ï¡ÊHM04 WH¡Ë¡×¡£QOL¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÌÌÅÝ¤Ê¡Öµë¿å¡×¤ò¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤Î¹â¤µ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¥¿¥ó¥¯¡×¤Ë¥¢¥ê
¤³¤Î²Ã¼¾´ï¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¿å¥¿¥ó¥¯¤À¤±¼è¤ê³°¤»¤ë¤³¤È¡£¾åÉô¤Î¥Õ¥¿¤ò³°¤¹¤È¡¢¼è¼ê¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Ð¥±¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Î¿å¥¿¥ó¥¯¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
µë¿å¤Î»þ¤Ï¡¢¤³¤Î¿å¥¿¥ó¥¯¤À¤±¿å¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐOK¡£¥¿¥ó¥¯¤ÎÍÆÎÌ¤âÌó2.5L¤È¤µ¤Û¤É½Å¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¡¼¥É¤ò¼è¤ê³°¤»¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤´¤È»ý¤Á±¿¤ó¤Çµë¿å¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÈæ³ÓÅª·Ú¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¡£¿å¥¿¥ó¥¯¤¬ËÜÂÎ¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê³°¤¹»þ¤â¿å¥¿¥ó¥¯¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¢Êª¤Ë¿å¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¾å¤«¤éÃí¤°¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£ÊÌ¤ËÍÆ´ï¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿å¥¿¥ó¥¯¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤¹¤é¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï½õ¤«¤ë¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤ÎÄ¶²»ÇÈ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ëÉôÊ¬¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¼õ¤±ÉôÊ¬¤Ç¿å¾øµ¤¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢¿å¥¿¥ó¥¯Ãæ±û¤Î¶õÆ¶¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¿¤Î¥ß¥¹¥È¥¥ã¥Ã¥×ÉôÊ¬¤«¤é¿å¾øµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢Â¿¾¯±úÆÌ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤È¤Ë¤«¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¡£ÁÝ½ü¤Î»þ¤Ë¡¢¼ê¤äÁÝ½ü´ï¶ñ¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤ÉôÉÊ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ã¼¾ÎÏ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¤Ã¤¿
Å¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑ¡ÊÌÜ°Â¡Ë¤Ï¡ÖÌÚÂ¤ÏÂ¼¼¡§3¾ö¡¿4.6Ö¡¢¥×¥ì¥Ï¥ÖÍÎ¼¼¡§6¾ö¡¿9.3Ö¡×¡¢²Ã¼¾ÎÌ¤Ï¡ÖL¡§80mL/h¡Ê¡Þ30%¡Ë¡¢M¡§120mL/h¡Ê¡Þ20%¡Ë¡¢H¡§200mL/h¡Ê¡Þ20%¡Ë¡×¡£
¼ÂºÝ¤Ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¤â¼¾ÅÙ·×¤È¤ÎÐªÎ¥¤â¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤³¤ÎÌÜ°ÂÄÌ¤ê¡£2»þ´ÖÁ°¸å¡¢MIDDLE¤Î²Ã¼¾ÎÌ¤Ç²ÔÆ¯¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¾ÅÙ30¡ó¤«¤é50¡óÄøÅÙ¤Þ¤Ç²Ã¼¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÛÇ¯¿ô¤Î¸Å¤¯µ¤Ì©À¤ÎÄã¤¤¤ï¤¬²È¤Ç¤â¤³¤ì¤Ê¤Î¤ÇÂç¤·¤¿¤â¤Î¤«¤È¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë²Ã¼¾ÎÌ¤Î3¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤Î°ã¤¤¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
ÀÚ¥¿¥¤¥Þ¡¼¤â¡Ê2¡¢4¡¢8»þ´Ö¡Ë¤Î3ÃÊ³¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¢¿²Ãæ¤Ë»È¤¦»þ¤ÏLOW¤Ç8»þ´Ö¡¢ÆüÃæ½ÐÆþ¤ê¤ÎÂ¿¤¤»þ´ÖÂÓ¤ÏMIDDLE¤Ç¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤Ë¼¾ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤é¤ºÏ¢Â³±¿Å¾¤Î¤ß¤Ê¤³¤È¡£¼«Æ°±¿Å¾¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½¢¿²»þ¤Ë»È¤¦»þ¤Ï¥¿¥¤¥Þ¡¼¤È²Ã¼¾ÎÌÁªÂò¤ò¤¦¤Þ¤¯¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éô²°¤Î¶õµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤Ê¤¬¤é»È¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
Ä¶²»ÇÈ¼°²Ã¼¾´ï¤Ï¡¢¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬¤Ç¤¤ë²ÈÅÅ¤È°ì½ï¤Ë»È¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÀâÌÀ½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¥ß¥¹¥È¤¬Íî¤Á¡¢´ù¤ä¾²¤Ê¤É¤¬Ç¨¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¦¤Þ¤¯É÷¤Ë¤Î¤ë¤è¤¦¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤é¡¢°ìÈÕ²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤â¾²¤¬Ç¨¤ì¤º¤Ë»È¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¼¾ÎÏ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¥Ô¥«¥¤¥Á¤Î¤³¤Î¡Ö¥¿¥ó¥¯¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥é¥¯µë¿å¥¢¥í¥Þ²Ã¼¾´ï¡×¡£°Õ³°¤ÈÌÕÅÀ¤À¤Ã¤¿¥¿¥ó¥¯¤Ë¡Ö¼è¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¡¢µë¿å¤Î¼ê´Ö¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Source: ¥Ë¥È¥ê, Photo: mio