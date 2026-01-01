¥Ï¥»¥¬¥ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥é¥ó¥Á¥¢ ¥Ç¥ë¥¿ HF ¥¤¥ó¥Æ¥°¥éー¥ì ¥¨¥Ü¥ë¥Ä¥£¥ªー¥Í ¡È¥³¥ì¥Ä¥£¥ªー¥Í¡É¡×ËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï¡ª
¡Ú¥é¥ó¥Á¥¢ ¥Ç¥ë¥¿ HF ¥¤¥ó¥Æ¥°¥éー¥ì ¥¨¥Ü¥ë¥Ä¥£¥ªー¥Í ¡È¥³¥ì¥Ä¥£¥ªー¥Í¡É¡Û 1·î23Æü ½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§4,620±ß
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥é¥ó¥Á¥¢ ¥Ç¥ë¥¿ HF ¥¤¥ó¥Æ¥°¥éー¥ì ¥¨¥Ü¥ë¥Ä¥£¥ªー¥Í ¡È¥³¥ì¥Ä¥£¥ªー¥Í¡É¡×¤ò1·î23Æü¤Ë½Ð²Ù³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,620±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥Á¥¢ ¥Ç¥ë¥¿ HF ¥¤¥ó¥Æ¥°¥éー¥ì¡×¤ÎºÇ½ª¸ÂÄê¼Ö¤ò1/24¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£1995Ç¯¤ËÆüËÜ¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¥¥Ã¥È¤Ï¼Â¼Ö¤Î»ÅÍÍ¤È°ìÉô°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä¥«¥éー¤Ï¥ì¥Ã¥É¤Ç¡¢¥¤¥¨¥íー¤È¥Ö¥ëー¤Î¥»¥ó¥¿ー¥¹¥È¥é¥¤¥×¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥Ç¥«ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
