音楽ユニット「YOASOBI」のikura（25）とAyase（31）のプライベート2ショットに、多くの反響が寄せられている。

【映像】 YOASOBIの“激変”したビジュアルやプライベートショット

これまでにも、それぞれのInstagramで仕事や海外でのプライベートな一面を見せてきたYOASOBI。2025年5月のikuraの投稿では、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」授賞式でのオフショットを公開した。そこでの2人の“激変”したビジュアルに対し、「ゲームのキャラクターみたい」「めちゃくちゃギャル」「長い爪なの初めて見たかも」などの声が上がり、話題となっていた。

プライベート2ショットに反響「久々に2人一緒を見れた」「なんか涙出た」

2026年1月21日の更新では、「YOASOBI 2026」とコメントし、Ayaseとボードゲームを楽しむプライベートショットを披露。Ayaseも同日、Instagramを更新し、2人で新年会を楽しんだことを明かした。

「りら（ikura）とサシで新年会。YOASOBIの2026年は目標いっぱい気合いっぱい。去年は働き狂って2人きりでしゃべる時間も存分には取れていなかったので、今1度お互いの考えを共有したり、YOASOBIをどんな風に楽しんでいこうかなんて話をしながら楽しくお酒を飲みました」

2人の投稿にファンからは、「うわあー久々に2人一緒を見れた。うれしい」「めちゃめちゃ尊い」「最近この2人見てなかったから、なんか涙出た」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）