【UEFAチャンピオンズリーグ】バイエルン 2−0 ユニオン・サンジロワーズ（日本時間1月22日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】伊藤洋輝、わざと吹っ飛ばされる“技アリ守備”

バイエルンのDF伊藤洋輝がチームのピンチを救った。退場者が出たことでピッチに入ると、ボールに対して先に身体を入れることでファウルを誘う技ありの守備を披露している。

日本時間1月22日のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節で、バイエルンはユニオン・サンジロワーズと対戦した。

伊藤はベンチから戦況を見守っていたが、63分にDFキム・ミンジェが2枚目のイエローカードを貰って退場になったことで慌ただしく動き出す。直後の67分に急遽の形で出番が回って来た。左CBのポジションに入った伊藤は集中力高く試合に入る。2ー0で迎えた81分には、相手のロングボールに対して的確な対応を披露した。

ユニオン・サンジロワーズMFカミエル・ファン・デ・ペールがバイエルンのボックス内に目掛けてロングボールを送ると、軌道を読んでいた伊藤がボールに対して先に身体を入れる。後から突っ込んできたMFアナン・カライリにボールを触れさせない守備で最終的にはファウルを誘い、マイボールでの再開となった。途中出場ながらピンチを防ぐ集中した守備はSNSでも話題を集め、ファンからは「伊藤ナイス！」「イヤらしいな」「落ちついてる」「いい守備だな」と称賛の声が寄せられている。

63分から数的不利での戦いを余儀なくされたバイエルンだが、途中出場の伊藤とアルフォンソ・デイヴィスが的確なカバーで着実に芽を摘んだことで逃げ切ることに成功。2ー0で勝利し、リーグフェーズ突破を確定させる勝ち点「3」を獲得した。（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）