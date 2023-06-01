守田英正の去就ニュースに反響サッカー日本代表の実力者で、ポルトガル1部スポルティングに所属するMF守田英正の去就報道に反響が広がっている。3月に代表メンバー落選が話題となって2か月、来季のイングランド1部プレミアリーグ行きの噂が浮上し、脚光を浴びている。強豪スポルティングで主力ボランチに定着する守田。英紙「デイリー・メール」によると、イングランド1部リーズ・ユナイテッドが、来季に向けた中盤の強化策と