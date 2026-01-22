この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マーケティングのプロが解説。成功者が“地に足がつかなくなる”心理メカニズムと、崩壊を防ぐためのグラウンディング設計とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「経営者ほど成功しても人生最悪になる。経営者になってダメになる人は『4つの落とし穴』にハマっている。」と題した動画を公開。マーケティングのプロであるりゅう先生氏が、成功した経営者が「地に足がつかなくなり」崩壊していく心理メカニズムと、それを防ぐための具体的な思考法について解説した。



りゅう先生はまず、成功すればするほどエゴや過信が増え、地に足がつかなくなる現象を指摘。その最も一般的な原因として、直近の成功を「自分の実力だけ」と思い込んでしまう「過信バイアス」を挙げた。同氏は、有名な自己啓発家トニー・ロビンズ氏が「地に足をつける」というアンカリング効果のためにパワーストーンのネックレスを愛用しているエピソードを紹介し、成功者ほど意識的に自身を戒める必要があると説く。



では、なぜ成功者は浮かれてしまうのだろうか。りゅう先生は、成功者が陥る「4つの錯覚」として、「過信バイアス」「ハロー効果」「王様の耳問題」「インセンティブの歪み」を挙げる。特に「ハロー効果」は、ある領域での成功体験が他の未経験の領域でも通用すると錯覚してしまう心理現象だ。りゅう先生は「Webマーケティングで成功したからといって、いきなり焼肉店を始めてもうまくいくとは限らない」と具体例を出し、成功体験の過信が新たな失敗を招く危険性を警告した。



このような錯覚に陥らず、成功を持続させるためには「地に足をつける」ためのグラウンディング設計が重要だと、りゅう先生は語る。その具体的な手法として、意思決定の判断材料を仕組み化し、感情や直感に頼らないことの重要性を強調。特に、プロジェクトを始める前にあえて「最悪の失敗ストーリーを書く」プレモータム（事前検視）や、「うちは特別だと思わず」過去の類似事例の平均値で判断するリファレンスクラス予想といった手法を紹介した。



成功は時として、経営者を客観的な判断から遠ざける。自身の成功体験に過信せず、常に冷静な視点でリスクを分析し、「地に足のついた経営」を続けることが、長期的な成功の鍵となるだろう。