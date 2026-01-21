れいわ八幡愛氏、山本太郎代表の議員辞職に号泣「頭が真っ白に…」
れいわ新選組の八幡愛衆院議員は21日、X（旧ツイッター）を更新。山本太郎代表が健康上の理由で参院議員を辞職すると発表したことを受け、思いをつづった。
山本氏は同日、同党の公式YouTubeチャンネルにアップされた動画で、同日をもって参院議員を辞職すると表明。「衆議院選挙のためではありません。健康上の問題です」とし、昨秋受けた人間ドックで「血液のがん、多発性骨髄腫の一歩手前」の状態であることが判明したと述べ、治療に専念するためだと説明した。
八幡氏は【私がれいわ新選組を守るから！ゆっくりしながら見とけよ山本太郎！】と書き出し、「代表の議員辞職の決意を聞いた時、私は頭が真っ白になり、涙が止まらなかった。『いや、死なないから』と代表さえも慌てさせてしまうくらいショックを受けた。そして、いつもの帰り道がわからなくなるくらい泣いた」と回想した。
山本氏への思いをつづるとともに、「代表はこれから休養に入るが、山本太郎の一番弟子として、びっくりするような成長を見せつけてやる！」と決意を新たに。「山本太郎が最後の希望だった方へ。私も山本太郎が希望だった。でも次のステージがやってきた。私が、あなたが、その希望を受け継ぐんだ。山本太郎に成り代わることはできないけれど、その希望が消えてしまわないように尽力してまいります。山本太郎がいなくても勝つぞ！」と有権者に呼びかけるとともに、「ゆっくりしながら見とけよ山本太郎！絶対に私は諦めない！みんなと一緒に、生きていてよかったという社会を目指す。やるしかないじゃない」とつづった。