【dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル】 4月6日より「Dynabook Directオンラインストア」で受注開始 ※300台限定

Dynabookは、14.0型プレミアムモバイルノートPC「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」の受注を4月6日から「Dynabook Directオンラインストア」で開始する。300台の数量限定となる。

本製品は、SFアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」とコラボレーションしたモデル。天板には「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」のイラストをあしらい、グリーンに光るバックライトキーボードを採用している。

性能面においては、dynabook独自のAI機能を搭載するとともに、「Copilot+ PC」としてPCローカル環境でもスムーズで快適なAI処理を実現。加えて同社独自の放熱技術である「dynabookエンパワーテクノロジー」の適用によりCPUの安定したパフォーマンスを実現する。さらに、ユーザー自身で交換できる「セルフ交換バッテリー」を採用している。

また、コラボレーション特典として、同アニメのビジュアルを採用したPC用壁紙のプレインストールや、マウスパッド、PCケースなどのオリジナルアイテムが同梱される。

「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」（dynabook XP/ZAE）の主な特長

1． インテル Core Ultra プロセッサー（シリーズ2）を搭載し、dynabook独自の「エンパワーテクノロジー」を適用することでCPUの性能を安定的に維持（※1）

2． 簡単にバッテリー交換（※2）が行なえ、長く愛用できる「セルフ交換バッテリー」を採用

3．グリーンに光る（※3）バックライトキーボード搭載

4．日常での使いやすさに配慮し、Thunderbolt 4（USB4 Type-C）コネクタ（※4）を左右に1基ずつ搭載。その他、LANコネクタやHDMI出力端子など、充実したインターフェース

5．狭額縁を採用した14.0型（16:10）ノングレア（非光沢）WUXGAディスプレイ

6．Dolby Atmosで臨場感あふれる音も楽しめる（※5）

7．アメリカ国防総省制定MIL規格に準拠した過酷な耐久テストをクリア（※6）

dynabook 独自の4つのAI機能

ローカル生成チャットボット「dynabook AI アシスタント」

情報をクラウドにあげることなく、飛行機内のようなPCローカル環境でも文書の翻訳や要約などを簡単に行なえる。PCの操作やWindowsの設定についても、チャット形式でAIがアシストしてくれる。

高度なバッテリー管理「AIパワーオプティマイズ」

AIがオンライン通話アプリの起動を検出し、バッテリーセーブ機能をオンライン通話向けに最適化。外出先でのバッテリー駆動によるオンラインミーティングも快適に行なえる。

のぞき見を検知しプライバシー保護「AIプライバシーアシスト」

PC利用者以外の人物が後ろから画面をのぞき込むと、AIが検知してPC利用者に警告。また、PC画面を表示したまま席を離れてしまっても、AIが自動でスリープモードに（※7）するため外出先でもプライバシーを確保できる。

遠隔ハンドサイン操作「AIハンドコントロール」

ハンドサインでアプリを操作することができる。異なるハンドサインをAIが判別し、PCに触れずに動画の停止や再生などを操作可能。

※1：本製品に使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。

※2：オプション（別売）のバッテリーが必要です。

※3：色を変更することはできません。

※4：Thunderbolt 4（USB4）規格に対応しています。映像機器との接続にThunderbolt 4（USB4）コネクタを使用する場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したThunderbolt 4（USB4）ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※5：音響効果は、PCを設置する部屋の環境（周囲の材質、形状など）により異なります。

※6：MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験を実施。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性をお約束するものではありません。無破損、無故障を保証するものではありません。

※7：本機能は、カメラにPC利用者の顔全体が映っている場合のみ動作します。使用環境や設定内容、PCからの距離などにより、本機能が動作しない場合があります。

dynabook × 「攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX」コラボグッズ＆壁紙

（1）オリジナルPCケース 1種（同梱）

（2）オリジナルマイクロファイバークロス 1種（同梱）

（3）オリジナルステッカー 1種（同梱）

（4）オリジナルダイカットマウスパッド 1種（同梱）

（5）コラボ壁紙 5種（プレインストール）

※初期設定ではこの壁紙に設定されています

(C)士郎正宗・Production I.G／講談社・攻殻機動隊制作委員会

※画像はイメージです。実物と異なる場合があります。

※いずれのデザイン・図柄も、予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

※画面はハメコミ合成です。

※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。