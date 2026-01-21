【2XKO】 1月21日 正式ローンチ 価格：基本プレイ無料

ライアットゲームズは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用2v2チーム形式格闘ゲーム「2XKO」を1月21日に正式ローンチした。価格は基本プレイ無料。

本作は、同社が運営するPC用MOBA「リーグ・オブ・レジェンド（LoL）」の世界を舞台にした新作格闘ゲーム。2v2のタッグチームアシスト形式が採用されており、1人で2キャラクター、もしくは2人で1キャラクターずつ操作して対戦できる。これまでPC用の早期アクセスが開始されていたが、1月21日より正式ローンチとなり、同時にPS5/Xbox Series X|S版の配信も開始された。

【2XKO 2026 Season 1 リリーストレーラー】

正式ローンチと同時に「Season 1」が開始。新たなチャンピオンとして「ケイトリン」が追加された。その他、競技シーンをテーマにしたスキンライン「Frame Perfect」や複数のコンテンツがセットになった「アーケード メガセット」などが実装された。

【ケイトリン】【Frame Perfect】

アーケード メガセット（1月21日より期間限定で販売予定）

愛の狩人メガセット（2月6日より期間限定で販売予定）

みつばちメガセット（2月27日より期間限定で販売予定）