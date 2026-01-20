鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』第2話が1月25日夜9時から放送されます。

【写真】一香（戸田恵梨香）が手にしているのは…

『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。

※以下1月25日放送分のネタバレを含みます。

第2話あらすじ

儀堂に成り済ました早瀬（鈴木亮平）を待っていたのは、非情な運命だった。

合六（北村有起哉）は早瀬を10億円強奪の犯人と断定し、執拗に追い詰める。

濡れ衣を着せられたまま散々な目に遭う早瀬だったが、命懸けの説得の末、突きつけられたのは「24時間以内に真犯人を見つけなければ命はない」という非情な宣告だった。

極限状態の中、早瀬は一香（戸田恵梨香）から儀堂の裏の顔、そして二人の驚愕の関係を明かされ、絶望の淵で慟哭に暮れる。

さらに、追い打ちをかけるように知らされる夏海の「嘘」。 信じていたものすべてが崩れ去る中、早瀬が病院で目にしたのは、一香の意外な姿だった。

そこにいたのは一香の妹・綾香（与田祐希）。 そして、事態は誰も予想だにしない急展開を迎える……！