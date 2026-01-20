Snow Man向井康二出演のタイドラマ『Dating Game』Blu-ray＆DVD BOX特典映像の先出し動画公開
Snow Manの向井康二と、タイの実力派俳優マーチ=チュターウット・パッタラガムポンがW主演を務めるタイドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』。
2月25日にBlu-ray＆DVD BOXの発売を控え、未発表だった特典映像の詳細が解禁され、見どころを紹介する30秒の映像も公開された。
■“口説ボス”ファンにはたまらない特典映像をちょこっと先見せ！
特典映像は、マーチ、向井、フルーク、ユド4人のスペシャルインタビュー、撮影の日々を追った大量の映像や撮り貯めたインタビューから選りすぐりのシーンを盛り込んだビハインドシーン、放送直前に行われた『Love At 1st EPイベント』、最終話直前に行われた『The Lasting Love EP Final イベント』を含む、“口説ボス”ファンにはたまらない118分という長尺の特典映像が封入される。
まだ世に出ていない未解禁の映像特典が含まれるBlu-ray＆DVD BOXの特典映像から、見どころをちょこっと先見せする30秒の映像が解禁となった。
■リリース情報
2026.02.25 ON SALE
Blu-ray『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』Blu-ray BOX
2026.02.25 ON SALE
DVD『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』DVD BOX
■番組情報
『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』
Leminoにてディレクターズカット版を日本独占配信
※第1話無料配信、第2話以降はLeminoプレミアムで視聴可能
出演：マーチ＝チュターウット・パッタラガムポン 向井康二（Snow Man）他
(C)datinggame2025
『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』番組サイト
https://datinggame.jp/
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/