高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第16週「カワ、ノ、ムコウ。」の第78回が１月21日に放送予定です。

【写真】どこか張り詰めた表情のサワ

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下１月21日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

『ヘブン先生日録』の連載は大好評！トキとヘブン（トミー・バストウさん）の様子は天国長屋の方にも届いている。

サワ（円井わんさん）となみ（さとうほなみさん）は、自分たちはどうやって長屋を出るのか思案する。

その頃、散歩中のトキとヘブンは町中の人から声をかけられていた。

記事の影響の強さに2人は戸惑う。

そんな中、トキはまさかの英語を披露することに！？期待する松江市民を前に、トキは英語を話せるのか！？