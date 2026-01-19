愛知県豊田市のアパートで42歳の女性が殺害され自宅が放火されました。遺体が見つかる2日前には、知人男性とのトラブルが目撃されていました。

豊田市東新町の自宅アパートで殺害されているのが見つかった会社員の小川晃子さん42歳。勤務先の運送会社によると「トラブルはなく真面目な人だった」といいますが何があったのでしょうか。

（近所の人）

「（土曜日の）朝4時くらいにガチャンとすごい音がした」





死因は首を絞められたことによる窒息死

近所に住む夫婦はおととい未明、現場の部屋から「ガチャン」と物が落ちるような大きな音がして目が覚めたといいます。（近所の人）「その時に焦げ臭い匂いもしてきた。玄関に出たら換気扇の排気口から白い煙が出ていた。ぶわああっと」

火事の通報で消防隊が駆けつけると。

（近所の人）

「玄関がカギがかかって入れなかったのか、『ガラスを割って入るわ』という会話をしていた」

玄関が施錠されていたためベランダから室内に入り、小川さんの遺体を発見しました。司法解剖の結果、首を絞められたことによる窒息死とわかり、警察が殺人・放火事件として捜査を始めました。

事件との関連は分かっていませんが、2日前の1月15日には現場でこんな様子が目撃されていました。



（近所の人）

「『入れろ』とか『出てこい』とか暴言を吐いていた」



（近所の人）

「（同居する弟から）聞いた話だと『開けろこの野郎』とドアを思いっきりたたきながら叫んでいたみたい」

トラブルから2日後に…女性は遺体で発見

警察や近所の人によると、酒に酔った小川さんの知人男性が「開けろ」と言いながら部屋のドアを叩き、警察が駆けつける騒ぎがありました。さらに、その日の夜にも。



（近所の人）

「男性がすごく興奮し始めて、階段のところで女性と何やら言い争いを始めた。女性の言葉としては『仕事は行かないとダメだよ』『これから仕事でしょ』という言葉でした。男性はそれを嫌がっている感じでした」

同じ男性が小川さんとみられる女性と口論になり、再び警察が対応したということです。その2日後に遺体で見つかった小川さんに何があったのか。警察は捜査本部を設置し、逃げた人物の行方を捜査しています。