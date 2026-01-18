「マツコさんはスタッフ思いなことで有名なので、今回の事件に相当胸を痛めていると思います」

こう語るのはテレビ朝日関係者。“事件”というのは、昨年12月10日に東京・六本木にあるテレビ朝日の本社で起きたスタッフの転落事故だ。

「10日の午後7時ごろ、社屋の7階から男性が転落し、その場で死亡が確認される事件がありました。当時はイルミネーションを見る人で賑わう時期で、転落に巻き込まれた通行人の男性が左肩に軽傷を負ったそうです。事件後、警察や消防が駆けつけ、現場には規制線が貼られ、一部がブルーシートで覆われるなど、一時は物々しい様子でした。

男性はテレビ朝日で仕事をしていた制作会社の男性スタッフで、20代だと聞いています」（スポーツ紙記者）

年の瀬に起こった痛ましい事件に、テレビ朝日局内も騒然となったようだ。前出のテレ朝関係者は言う。

「社屋での事件に局内は騒然となり、テレ朝の総務部や人事部は関係各所の対応に奔走していました。ただ、局内ではこの件に関して徹底したかん口令が敷かれ、噂が飛び交う事態に。この事件を受けて12月下旬に予定していた事故現場である7階の食堂などで行われる納会パーティも急遽中止になりました。

また、この男性スタッフは『マツコ＆有吉 かりそめ天国』でADを務めていたそうです」

『かりそめ天国』は1月9日に年始特番を放送される予定だったが、事故後に延期が発表されており、1月下旬まで2カ月近く放送がない状態となっている。1月16日に配信された「女性セブンプラス」の記事では、レギュラーを務めるマツコ・デラックス（53）が、“いつ降板を言い出してもおかしくない”ほど事故に心痛していると報じている。

マツコといえば、ここ1年あまり、心労に堪えない出来事が続いていた。

「恩人でもある所属していた芸能事務所の女性社長が、所属タレントのギャラを中抜きしていた疑惑が昨年1月に報じられ、その被害総額は10億円にものぼるといわれています。マツコさんは報じられる以前から疑惑に気づき、独自で調査するなど、強い怒りを抱いていたといいます。現在はくりぃむしちゅーさんらと新設した事務所に移籍しましたが、被害にあったタレントらで女性社長に対する損害賠償請求も検討しているそうです。

7月には、『アウト×デラックス』（フジテレビ系）で長年共演し、親交も深かった遠野なぎこさんが自宅で遺体として発見されました。警察の見解で死因は事故死とされており、かねて遠野さんのことを気にかけていたマツコさんもショックを受けたことだと思います」（芸能記者）

また、昨年3月にはレギュラーを務める『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）で不適切な編集が発覚し、あわや番組打ち切り寸前の事態に発展するなど、マツコにとって心労の絶えない1年だった。そのため、今回のスタッフの事故を受け、X上ではマツコのことを心配する声が相次いでいる。

《確かに、マツコさん周り最近ほんと大変すぎて心配…。 夜ふかしの編集問題、遠野なぎこさんのこと、そして今回の『かりそめ天国』のADさんの転落死…。 マツコさんってスタッフに優しいって有名だから、今回の件は特にキツイはず》

《本当に、これだけ不幸が重なるとマツコさんの心が折れてしまわないか心配ですね…。マツコさんは責任感が強いから、全部背負い込んでしまいそうで。今はゆっくり休んでほしいです》

《周りであまりにショッキングな出来事が続きすぎてて見てるこっちまで気が休まらないよね。あれだけ繊細で周りを見てる人だからこそ、自分を責めたり考え込みすぎたりしてないか本当に心配。マツコの番組は大好きだけど、今は少しゆっくり休んでほしいなって思っちゃうよね》