Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関するの情報を公開した。

1月17日と18日にかけて開催される「ブルアカふぇす！」。1日目となる本日はコラボやグッズやイベントに関する内容など、ゲーム外の情報が多数公開された。発売を控えるフィギュアやASMR、公式グッズなど盛りだくさんの内容となっている。

配信では約3時間にわたって新情報が続々と公開。「ブルアカ」は5周年を迎えるが、これを記念して5大施策が発表された。キャラクターの誕生日を記念したグッズ展開や、全国を巡るスタンプラリー、ライブイベントなども予定されている。配信のラストにはYostar Pictures制作のアニメPVもサプライズで公開された。なお、1月18日にはゲーム内の情報が発信される見込み。

