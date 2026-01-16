Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Âè16½µ¡¢¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥«¥ï¡¢¥Î¡¢¥à¥³¥¦¡£¡×¤¬°Å¼¨¤¹¤ë»Ä¹ó¤Ê¡È³Êº¹¡É¤È¤Ï¡© 3¿Í¤Î½÷À¤Î±¿Ì¿¤ò¹Í»¡
¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥È¥±¥ë orz¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÄ«¥É¥éÂè£±£¶½µ¤¢¤é¤¹¤¸¥Í¥¿¥Ð¥ì ´¶ÁÛÍ½ÁÛ¹Í»¡ NHK ¥¹¥Èー¥êー £±·î£±£¹Æü¡Ê·î¡Ë～£±·î£²£³Æü¡Ê¶â¡ËºÇ¿·¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÂè16½µ¡Ö¥«¥ï¡¢¥Î¡¢¥à¥³¥¦¡£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë±£¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¿¼¤¯¹Í»¡¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂè16½µ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥«¥ï¡¢¥Î¡¢¥à¥³¥¦¡£¡×¤¬Êª¸ì¤Î³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡ÖÀî¤Ï¡¢½»¤à½ê¤òÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡È³Êº¹¡É¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢Éð²È²°ÉßÂ¦¤ÈÄ¹²°Â¦¡¢¤É¤Á¤é¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¡ÖÆüËÜÂÚºßµ¡×¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¤½¤Î½Ë²ì¥Ñー¥Æ¥£ー¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÆ°¤½Ð¤¹¡£¤³¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¤ÏÀ¾ÍÎÎÁÍý¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¡¢¾¾Ìî»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ä¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤é¤¬½é¤á¤ÆÀ¾ÍÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬¡¢¸å¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤Î³áÃ«¸ãÏº¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤¬¡¢¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Î°ú±Û¤·µ»ö¤ËÂ³¤¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼èºà¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤ë¡£¾¾Ìî²È¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢³áÃ«¤ÎÏ¢ºÜ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆó¿Í¤Ï¾¾¹¾¤Ç°ìÌöÍÌ¾¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¾å¾º¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¿·¤¿¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ëÌîÄÅ¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤äÍ·½÷¤Î¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Î³ëÆ£¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥µ¥ï¤Ï¥È¥¤È¤ÎËä¤á¤¬¤¿¤¤³Êº¹¤òÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ß¤Ï¿ÈÀÁ¤±ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²áµî¤Î¿ÈÊ¬¤«¤é°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÀî¤Î¸þ¤³¤¦¡×¤È¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·èÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ï¤¦¤é¤á¤·¤¤¡£¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÀî¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë´õË¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤éÆ°¤¯¤³¤È¤Ç´õË¾¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í»¡¡£Ã±¤Ê¤ë³Êº¹¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÕ¶¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ´õË¾¤ò¸«½Ð¤¹¤«¤È¤¤¤¦¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Æー¥Þ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
